Prisão domiciliar 'influencia negativamente' saúde de Bolsonaro, diz médico O cirurgião Claudio Birolini destacou que Bolsonaro utilizou a tornozeleira eletrônica durante todos os exames Brasília|Bruna Lima, do R7, em Brasília 16/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 15h23 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O cirurgião Claudio Birolini afirma que a prisão domiciliar de Bolsonaro afeta negativamente sua saúde.

Durante os exames, foram encontradas infecções pulmonares recentes e persistência de esofagite e gastrite.

Bolsonaro foi transportado ao hospital utilizando tornozeleira eletrônica e sob monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária.

A defesa deve apresentar atestado de comparecimento hospitalar em até 48 horas, com julgamento marcado para setembro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em prisão domiciliar, Bolsonaro passou por exames Wilton Junior/ Estadão Conteúdo - 16.08.25

Após realizar uma bateria de exames no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o cirurgião Claudio Birolini, responsável pelo acompanhamento clínico, avaliou, neste sábado (16), que a prisão domiciliar “influencia negativamente” na saúde do paciente.

“O fato de estar em casa prejudica um pouco a atividade física”, introduziu, completando acreditar que a medida traz prejuízos a Bolsonaro. “Ele está submetido a uma pressão constante. É uma pessoa muito ativa, gosta de se comunicar, estar perto de gente. E ele está privado de tudo isso em função da prisão domiciliar. Obviamente isso influencia negativamente em todos os aspectos”, afirmou Birolini.

O médico destacou, ainda, que Bolsonaro utilizou a tornozeleira eletrônica durante todos os procedimentos.

O ex-presidente chegou ao Hospital DF Star por volta das 9h00 e deixou a unidade antes das 14h deste sábado (16). Nesse período, foram realizados exames como endoscopia, tomografia, ultrassonografia e ecocardiograma.

“Os exames evidenciaram imagem residual de duas infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. A endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo”, diz o boletim médico. O tratamento de Bolsonaro continuará por meio de medicação, em casa.

Bolsonaro foi transportado de sua residência até o Hospital DF Star, utilizando tornozeleira eletrônica, com o deslocamento acompanhado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), que monitorou o cumprimento das medidas cautelares.

Segundo decisão do STF, o ex-presidente terá de apresentar nos autos da ação penal, em até 48 horas após a realização dos exames, o atestado de comparecimento hospitalar.

Julgamento marcado no STF

Um dia antes da autorização para os exames, o presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, marcou para setembro o julgamento de Bolsonaro e de outros sete réus do chamado “núcleo 1” da trama golpista.

As sessões ocorrerão nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Nos quatro primeiros dias, os julgamentos serão de manhã (das 9h às 12h), e, no dia 12, no período da tarde (das 14h às 19h). Também foram convocadas sessões ordinárias para os dias 2 e 9, no turno vespertino.

O processo está relacionado à acusação de tentativa de golpe de Estado, apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A prisão domiciliar de Bolsonaro, no entanto, foi decretada em outro inquérito, que investiga suposta coação contra a Justiça brasileira junto aos Estados Unidos e atentado à soberania nacional.

Perguntas e respostas

Qual foi a avaliação do médico sobre a saúde de Jair Bolsonaro durante a prisão domiciliar? O cirurgião Claudio Birolini, responsável pelo acompanhamento clínico de Jair Bolsonaro, afirmou que a prisão domiciliar "influencia negativamente" na saúde do ex-presidente. Ele destacou que estar em casa prejudica a atividade física e que Bolsonaro está sob pressão constante, o que afeta sua saúde de maneira geral. Quais exames foram realizados em Jair Bolsonaro e quais foram os resultados? Bolsonaro realizou exames como endoscopia, tomografia, ultrassonografia e ecocardiograma no Hospital DF Star. Os exames mostraram imagem residual de duas infecções pulmonares recentes, possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. A endoscopia revelou persistência da esofagite e da gastrite, que agora está menos intensa, mas requer tratamento medicamentoso contínuo. Como foi o transporte de Jair Bolsonaro para o hospital? Bolsonaro foi transportado de sua residência até o Hospital DF Star utilizando tornozeleira eletrônica. O deslocamento foi acompanhado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), que monitorou o cumprimento das medidas cautelares. Quais são as próximas etapas legais que Jair Bolsonaro enfrentará? De acordo com uma decisão do STF, Bolsonaro deve apresentar um atestado de comparecimento hospitalar nos autos da ação penal em até 48 horas após a realização dos exames. O julgamento de Bolsonaro e outros réus do chamado "núcleo 1" da trama golpista está marcado para setembro, com sessões ocorrendo nos dias 2, 3, 9, 10 e 12. Qual é a relação entre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e as investigações em curso? A prisão domiciliar de Bolsonaro foi decretada em um inquérito que investiga suposta coação contra a Justiça brasileira junto aos Estados Unidos e atentado à soberania nacional. O processo está relacionado à acusação de tentativa de golpe de Estado apresentada pela Procuradoria-Geral da República.

