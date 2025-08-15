STF inicia julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe em setembro Ex-presidente é acusado pela PGR como articulador principal das ações golpistas Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 15/08/2025 - 17h40 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O STF inicia o julgamento de Jair Bolsonaro em 2 de setembro por tentativa de golpe.

O ex-presidente é acusado pela PGR como o principal articulador das ações golpistas.

O julgamento, presidido pelo ministro Cristiano Zanin, terá sessões até 12 de setembro.

A defesa de Bolsonaro contesta as acusações, citando falta de provas concretas.

O Supremo Tribunal Federal (STF), sob a direção do ministro Cristiano Zanin, agendou para 2 de setembro o início do julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus relacionados à tentativa de golpe de Estado. Este processo será conduzido pela primeira turma do STF, com sessões programadas até 12 de setembro.

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, solicitou a inclusão do julgamento na pauta. Os réus fazem parte do chamado núcleo crucial da suposta organização criminosa denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A PGR aponta Bolsonaro como o principal articulador das ações que buscavam desestabilizar o estado democrático de direito.

A defesa do ex-presidente contesta as acusações, alegando falta de provas concretas que vinculem Bolsonaro à tentativa de golpe.

Quando o Supremo Tribunal Federal (STF) inicia o julgamento de Jair Bolsonaro?

O julgamento de Jair Bolsonaro está agendado para começar no dia 2 de setembro.

Quais são as principais alegações feitas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro?

A PGR acusa Jair Bolsonaro de ser o principal articulador das ações golpistas que visavam desestabilizar o estado democrático de direito.

Quantos réus estão envolvidos no julgamento e qual é a duração prevista das sessões?

Além de Jair Bolsonaro, outros sete réus estão envolvidos, e as sessões do julgamento estão programadas até o dia 12 de setembro.

Qual é a posição da defesa de Jair Bolsonaro em relação às acusações?

A defesa de Jair Bolsonaro contesta as acusações, argumentando que não há provas concretas que vinculem o ex-presidente à tentativa de golpe.

