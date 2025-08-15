STF inicia julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe em setembro
Ex-presidente é acusado pela PGR como articulador principal das ações golpistas
O Supremo Tribunal Federal (STF), sob a direção do ministro Cristiano Zanin, agendou para 2 de setembro o início do julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus relacionados à tentativa de golpe de Estado. Este processo será conduzido pela primeira turma do STF, com sessões programadas até 12 de setembro.
O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, solicitou a inclusão do julgamento na pauta. Os réus fazem parte do chamado núcleo crucial da suposta organização criminosa denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A PGR aponta Bolsonaro como o principal articulador das ações que buscavam desestabilizar o estado democrático de direito.
A defesa do ex-presidente contesta as acusações, alegando falta de provas concretas que vinculem Bolsonaro à tentativa de golpe.
