Motta deve visitar Bolsonaro em prisão domiciliar após sugestão de líder da oposição na Câmara Encontro deve ocorrer na próxima semana, segundo o deputado Luciano Zucco (PL-RS) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 14/08/2025 - 18h41 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A ideia é que Bolsonaro trate com Motta sobre a anistia Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 13/08/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na próxima semana. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

A ideia para o encontro partiu do líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS). Nesta quinta-feira (14), em visita a Bolsonaro, Zucco sugeriu o encontro e Bolsonaro gostou da ideia.

Ao R7, Zucco contou que ligou para Motta na tarde desta quinta e que o presidente da Câmara “agradeceu” pela ideia e disse que anunciará, ainda hoje, um dia e um horário para que o encontro ocorra. Há possibilidade de a visita acontecer na próxima semana.

“Falei, pois é justa é necessária esta conversa”, ressaltou Zucco. “O presidente apoiou o Motta na eleição orientando a oposição”, prosseguiu. A ideia é que, no encontro, Bolsonaro converse com Motta sobre a tramitação do projeto que anistia os presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro.

‌



As visitas a Bolsonaro estão ocorrendo mediante permissão de Moraes. Agora, a defesa do ex-presidente envia os nomes ao ministro, que decide se permite ou não os encontros. Até o momento, Moraes autorizou visitas de aliados políticos, familiares e médicos a Bolsonaro.

Prisão domiciliar

O ex-presidente é réu em um processo sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Contudo, a determinação da prisão ocorreu em um inquérito sobre obstrução de Justiça, ao qual o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos de Bolsonaro, é o principal investigado.

‌



Eduardo é investigado por articular sanções nos EUA contra o Brasil e ministros do STF para prejudicar o andamento do processo de golpe no Brasil. Já Bolsonaro estaria financiando o filho e endossando a ação do parlamentar por meio de publicações nas redes sociais.

Antes, no mesmo inquérito, Bolsonaro usava tornozeleira eletrônica, precisava cumprir toque de recolher e estava proibido de usar as redes sociais.

‌



Contudo, em 3 de agosto, em manifestações ao redor do Brasil contra o STF e pelo impeachment de Moraes, o ex-mandatário apareceu por meio de telefonemas, feitos por aliados, e falou com apoiadores.

Por isso, o ministro determinou a prisão domiciliar. Na decisão, Moraes cita que Bolsonaro usou redes sociais de aliados, de seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao STF e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

O ministro classificou as ações como “continuação de práticas ilícitas” e destacou o uso de conteúdo pré-produzido para incitar apoiadores, pressionar instituições e estimular intervenção externa em assuntos internos, afrontando diretamente a soberania nacional.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp