“Medida acirra os ânimos”, diz Valdemar Costa Neto sobre prisão domiciliar de Bolsonaro Presidente do PL critica decisão de Moraes e vê tentativa de silenciar manifestações pacíficas da população Brasília|Do R7, em Brasília 04/08/2025 - 21h32 (Atualizado em 04/08/2025 - 21h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Valdemar afirmou que decisão passa 'sentimento de exagero no curso do inquérito' contra Bolsonaro Beto Barata/ PL - 24.06.2025

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, criticou a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (4), um dia após manifestações em apoio ao ex-chefe do Executivo ocorrerem em diversas cidades brasileiras.

Para Valdemar, a medida intensifica tensões políticas e atinge não apenas Bolsonaro, mas também milhões de brasileiros que saíram às ruas de forma pacífica.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em nota oficial, ele declarou:

‌



“A ordem de prisão do Presidente Bolsonaro, um dia após as manifestações populares (as quais Bolsonaro não compareceu), soa como vontade de calar uma boa parte da população brasileira que, de forma pacífica, conforme autoriza a Constituição, foi às ruas protestar, como permite um regime democrático. Essa medida apenas acirra os ânimos e passa, cada vez mais, um sentimento de exagero no curso do inquérito, mesmo antes de qualquer condenação.”

Descumprimento de cautelares

A declaração ocorre em meio ao avanço de investigações que apontam o descumprimento deliberado de medidas cautelares impostas anteriormente ao ex-presidente.

‌



A nova decisão restringe sua liberdade de forma mais severa, incluindo proibição de visitas (salvo advogados), de uso de redes sociais e de contato com outros investigados.

Nos bastidores, dirigentes do partido avaliam as consequências políticas da decisão e articulam uma resposta institucional em defesa do ex-presidente.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp