Michelle Bolsonaro e Ibaneis são favoritos ao Senado pelo DF, aponta Paraná Pesquisas Ex-primeira-dama aparece com 42,8% das intenções de voto, enquanto governador tem 36,5% Brasília|Do R7, em Brasília 09/06/2025 - 14h29 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Michelle tem 42,8% das intenções de voto, e Ibaneis, 36,5% Isac Nóbrega/PR/Arquivo e Geovana Albuquerque/Agência Brasília - 11.02.2025

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira (9) indica que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o governador Ibaneis Rocha despontam como favoritos na corrida para o Senado pelo Distrito Federal.

No cenário estimulado (em que os nomes são apresentados aos entrevistados), Michelle aparece em primeiro lugar, com 42,8% das intenções de voto, seguida por Ibaneis, que tem 36,5%.

Na sequência, aparecem Leila do Vôlei, com 29,7%, Erika Kokay, com 24%, Bia Kicis, com 18,3%, e Rosilene Corrêa, com 6,5%. Nenhum, nulos e brancos somaram 7,6%, e 4,3% não souberam ou não responderam. Cada entrevistado poderia citar até dois candidatos

O instituto ouviu 1.522 eleitores do Distrito Federal entre 31 de maio e 4 de junho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo é de 95%.

‌



Na pesquisa espontânea (em que nenhuma lista de nomes é apresentada ao entrevistado), 85,4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar. Ibaneis Rocha foi citado por 2,1%, empatando tecnicamente com Michelle Bolsonaro (1,1%).

Em 2026, o eleitorado brasileiro participará de uma nova eleição para renovar dois terços das 81 cadeiras do Senado. No caso do DF, estarão em disputa os mandatos atualmente ocupados por Leila Barros (PDT) e Izalci Lucas (PL). Já a senadora Damares Alves (Republicanos), eleita em 2022, permanece no cargo até o fim de seu mandato, em 2031.

‌



Aprovação de Ibaneis

A administração de Ibaneis Rocha também recebeu avaliação. A pesquisa aponta aprovação de 59%, sendo que 40,7% a classificam como ótima ou boa. O índice de desaprovação é de 36,7%, com 28,4% considerando a gestão ruim ou péssima.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp