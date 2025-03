Nova safra de políticos tem condições de governar fora do campo ideológico, diz Ibaneis Governador deu declaração em apoio ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, possível nome para a disputa presidencial em 2026 Brasília|Kristine Otaviano, RECORD e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/03/2025 - 14h03 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h11 ) twitter

Ibaneis deu declaração nesta terça-feira Vinicius de Melo/SMDF - 25.03.2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que o extremismo político tem atrapalhado o desenvolvimento do Brasil. A declaração foi dada durante almoço-debate do Lide (Grupo de Líderes Empresariais), em Brasília, na manhã desta terça-feira (25), que teve a participação do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD).

O chefe do palácio do Buriti comentou, inclusive, uma possível candidatura de Ratinho na corrida presidencial em 2026. “Com essa colocação dele [Ratinho] de deixar o nome à disposição para ser candidato a presidente da República, isso é bom porque mostra que é uma nova safra de políticos que tem condições de governar o Brasil fora desse campo ideológico que tem atrapalhado tanto o desenvolvimento do nosso país”, disse.

Ibaneis destacou que Ratinho é de uma safra de governadores que apareceu na eleição de 2018 e que tem “encantado com o trabalho” desenvolvido. “Estou aqui para prestigiá-lo, para dizer que Brasília está de portas abertas para falar sobre a boa política brasileira e sobre os bons exemplos de administração”.

Em declaração à imprensa, Ibaneis também destacou as ações realizadas pelo governo em prol da economia verde. “Brasília talvez seja quem está mais adiantado nessa questão de economia sustentável. Estamos fazendo um grande projeto na cidade para até 2026 trocar todas as lâmpadas do Distrito Federal por lâmpadas de LED e no modelo inteligente”, citou.

O governador do DF listou também o investimento na Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal), o plantio de árvores pela Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) e a isenção do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) para carros elétricos e híbridos.