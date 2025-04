Militares brasileiros atingem segundo maior nível de sistema de prontidão da ONU Ato atesta que as unidades brasileiras envolvidas podem se desdobrar rapidamente em missões de paz Brasília|Do R7 07/04/2025 - 19h50 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h07 ) twitter

Exército Brasileiro

Pouco mais de 1.100 militares do Exército Brasileiro alcançaram, nesta segunda-feira (7), um marco histórico de obter, pela primeira vez, a certificação de tropas no nível 3 dos UNPCRS (United Nations Peacekeeping Capability Readiness System), que é um Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz das Nações Unidas.

Tal nível é um dos mais elevados de prontidão operacional nas forças de paz da ONU (Organização das Nações Unidades), sendo o que atesta que as unidades envolvidas podem se desdobrar rapidamente em missões de paz, atendendo aos rigorosos critérios internacionais de treinamento, equipamento e disponibilidade de pessoal e meios.

O nível 4, último nível, é conquistado pela tropa somente na iminência de emprego em Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas, patamar não ocupado pela tropa brasileira em função das limitações da legislação.

Agora, o Brasil disponibilizará à ONU um Batalhão de Infantaria Mecanizado, uma Companhia de Infantaria Mecanizada de Força de Reação Rápida e uma Companhia de Engenharia de Força de Paz, totalizando 1.130 militares, entre homens e mulheres.

Os exercícios de inspeção e verificação conduzidos por equipes da ONU ocorreram nas cidades de Cascavel (PR) e São Gabriel (RS) – sedes dessas organizações militares avaliadas –, onde os observadores internacionais examinaram de perto as tropas. Nessas inspeções, realizadas a pedido do Brasil, foram analisados o nível de prontidão dos militares, as condições dos equipamentos e viaturas e a estrutura de apoio logístico disponível para sustentar as tropas em operação.

Entenda

Conforme o Exército, a conquista é fruto de um grande processo de preparação e avaliação. Inicialmente, o Brasil se voluntariou para manter tropas à disposição da ONU para missões de paz. Depois, os militares selecionados passaram por uma rigorosa capacitação em dois eixos complementares: um treinamento militar regular e nos elevados padrões de adestramento do Exército, e um segundo treinamento voltado especificamente às exigências das Nações Unidas.

“Concluída a etapa de adestramento avançado, uma comitiva especializada da ONU realizou no Brasil a Visita de Avaliação e Assessoramento, passo indispensável para a certificação final. Durante a inspeção, os oficiais da ONU verificaram in loco a prontidão operacional da tropa, o nível de treinamento alcançado, a disponibilidade e o estado de manutenção dos equipamentos e veículos, bem como a capacidade de apoio em suprimentos e serviços essenciais”, informou o Exército.

