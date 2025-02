Minha Casa, Minha Vida: meta é contratar 2 milhões de moradias até o final de 2026 Programa ampliou a margem de beneficiários, incluindo famílias com renda mensal de até R$ 8 mil em áreas urbanas e renda anual de até R$ 96 mil em áreas rurais; saiba mais Brasília|Do R7 22/01/2025 - 12h02 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h29 ) twitter

Unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida em Governador Valadares (MG) Yuri Augusto/Ministério das Cidades

O maior programa habitacional da história do Brasil, o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), inicia 2025 com avanços importantes, números consolidados e objetivos superados. Já foi ultrapassada em mais de 60% a meta de contratar 2 milhões de moradias até o final de 2026.

No final de 2024, o Programa superou a marca de 1,25 milhão de unidades habitacionais. Esse resultado reflete o esforço do Ministério das Cidades em aprimorar a iniciativa, que passou por importantes reformulações nos dois últimos anos.

O Programa foi lançado em 2009, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e perdurou até 2019. Em 2023 foi relançado com diversas melhorias e aprendizados adquiridos de suas fases anteriores.

Na linha subsidiada, o Programa trouxe novidades como a ampliação da margem de beneficiários, incluindo famílias com renda mensal de até R$ 8 mil em áreas urbanas e renda anual de até R$ 96 mil em áreas rurais, o aumento dos subsídios, e a isenção do pagamento de prestações para quem recebe Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada.

Outra mudança significativa nessa nova fase foi a redução do porte do empreendimento para melhorar a qualidade urbana e social dos residenciais e a melhor localização das moradias que precisam agora estar inseridos na malha urbana e próximos de comércios e serviços essenciais.

O aprimoramento das especificações dos imóveis também se destaca entre as melhorias. Além de estabelecer padrões de qualidade construtiva para as moradias, contribui para construção de cidades que possam gerar prosperidade econômica e redução das desigualdades sociais, com melhor qualidade de vida e menor impacto ambiental.

Já na linha financiada, o Programa tem buscado expandir o acesso ao crédito especialmente para as famílias de baixa renda, de maneira que facilite o acesso dessas famílias ao financiamento habitacional para a aquisição da moradia. No novo MCMV, as taxas de juros do financiamento do imóvel foram reduzidas para a Faixa 1. É a menor taxa da história para famílias que ganham até R$ 2 mil.

Os limites de valor de imóvel enquadráveis no programa foram revistos e se destaca a ampliação do limite concedido para a Faixa 3, que passou a enquadrar imóveis com valor de venda limitado a R$ 350 mil em todo país.

Ainda entre as novidades ocorreu em abril de 2024, com a implementação da possibilidade de utilizar os depósitos futuros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para que pessoas físicas possam realizar o financiamento habitacional com condições mais acessíveis do que as do mercado tradicional.

Quais são as linhas de atendimento do Programa?

Unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida em Praia Grande (SP) Jonas Wilson/Ministério das Cidades

O Programa Minha Casa, Minha Vida possui duas linhas de atendimento, a subsidiada e a financiada. A produção habitacional subsidiada é destinada à Faixa 1 (renda bruta familiar mensal de até R$ 2.850,00), e operada com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), do FNHIS, FAR e FDS.

As linhas de atendimento subsidiadas são imprescindíveis que as propostas sejam de iniciativa dos entes públicos locais ou empresas do setor da construção civil, na modalidade MCMV-FAR. Já no MCMV-Entidades, os proponentes são entidades privadas sem fins lucrativos, em áreas urbanas; e no MCMV-Rural, os proponentes são os municípios ou as entidades privadas sem fins lucrativos, habilitadas pelo Ministério das Cidades.

Já na aquisição financiada o objetivo é proporcionar financiamento habitacional à pessoa física das faixas 1,2 e 3 (renda mensal bruta familiar de até R$ 8.000). O subsídio dessa linha será com os recursos do Fundo Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para as faixas 1 e 2 de acordo com a renda, podendo ser complementado com aportes do ente público.

Nessa modalidade, não é necessária inscrição junto ao município ou entidade. A família deve procurar um imóvel de sua preferência e ter análise de crédito aprovada por instituição financeira para assumir financiamento habitacional. O contrato de financiamento é celebrado diretamente entre a família e a instituição financeira (IF).

A redução da taxa de juros é oferecida para famílias com renda de até R$ 2 mil mensais, o aumento do subsídio para famílias de baixa renda (Faixas 1 e 2), passou para até R$ 55 mil, além do valor máximo do imóvel que passou para R$350 mil para a Faixa 3.

Quem pode participar do Minha Casa, Minha Vida?

O programa Minha Casa, Minha Vida foi criado para atender famílias que buscam realizar o sonho da casa própria, oferecendo acesso facilitado à moradia, com condições especiais para diferentes perfis de renda e necessidades. Veja abaixo os principais requisitos para participar do programa:

Quem pode participar do programa Minha Casa, Minha Vida?

Não possuir imóvel em seu nome;

Famílias que atendam aos requisitos de renda do Programa.

Quem são alguns dos grupos prioritários da linha subsidiada do Programa?

Em situação de rua;

Famílias que tenham a mulher como responsável pela unidade familiar;

Famílias de que façam parte pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes;

Famílias em situação de risco e vulnerabilidade;

Em situação de emergência ou calamidade;

Em deslocamento involuntário em razão de obras públicas federais, sem prejuízo de outros critérios e prioridades que podem ser definidos pelos Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades, adequados à cobertura de situações de vulnerabilidade social e econômica locais.

Por quanto tempo a família paga pela moradia?

Na linha subsidiada a família paga uma parcela proporcional à sua renda por um período de até cinco anos. Ressaltando que famílias que recebem o Bolsa Família ou BPC são isentas do pagamento de prestações;

Na linha financiada o valor do financiamento varia de acordo com o valor do imóvel selecionado e da renda familiar, e vigora por um prazo de até 35 anos.