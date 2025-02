Ministério da Justiça assina acordo para acolhimento humanitário de afegãos Ideia é beneficiar 500 pessoas ao longo deste ano Brasília|Do R7 20/02/2025 - 20h53 (Atualizado em 20/02/2025 - 21h15 ) twitter

Ministério da Justiça assina acordo para acolhimento humanitário de afegãos Isaac Amorim/MJSP

O Ministério da Justiça firmará, na sexta-feira (21), um acordo de cooperação com a organização da sociedade civil Panahgah Associação de Apoio Humanitário Internacional para acolher afegãos em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa começará a valer a partir de março de 2025.

A ideia é beneficiar 500 pessoas ao longo deste ano. O Brasil, de acordo com a pasta, é um dos poucos países que tem visto de acolhida humanitária a afegãos. Com a validade do acordo, os afegãos terão apoio na chegada ao Brasil, com:

Aluguel para moradia durante um ano;

Custeio das despesas básicas;

Acesso a serviços públicos;

Além disso, o grupo receberá os documentos nacionais brasileiros como CPF e Carteira de Trabalho. O processo de nomeação dos beneficiários já ocorre. Conforme o ministério, a organização enviou uma lista com as primeiras 60 pessoas indicadas ao atendimento.

Atualmente, eles passam pela fase de análise dos documentos e dos perfis apresentados. Os nomes também serão encaminhados à Polícia Federal para verificação de alertas migratórios e de segurança. Após a validação, o Ministério das Relações Exteriores dará prosseguimento à emissão dos vistos humanitários, que deverão ser retirados na embaixada brasileira em Islamabad, no Paquistão.

O Ministério da Justiça vai monitorar o cumprimento das ações de integração local e garantir que os beneficiários tenham acesso a direitos básicos e oportunidades de inserção socioeconômica.