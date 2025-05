Governo autoriza por 90 dias uso da Força Nacional na Terra Indígena Alto Rio Guamá, no Pará Medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira; número de agentes será definido pelo Ministério da Justiça Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 21/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 21/05/2025 - 09h07 ) twitter

Medida foi publicada no Diário Oficial Comunicação/TIARG - arquivo

O governo federal autorizou a continuidade do uso da Força Nacional, por mais 90 dias, na terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará. Localizada nos municípios de Santa Luzia do Pará, Nova Esperança do Piriá e Paragominas, a Terra Indígena Alto Rio Guamá soma 280 mil hectares, onde vivem em torno de 2,5 mil indígenas.

A região foi reconhecida em 1945 e homologada em 1993. Ela reúne os povos Tembé, Timbira e Ka’apor.

Segundo a portaria, a Força Nacional vai atuar “nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado”.

A quantidade de agentes ainda será definida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

