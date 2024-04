Ministério da Justiça prorroga permanência da Força Nacional no Rio de Janeiro e na Amazônia Legal Agentes vão ajudar a combater incêndios florestais na região Norte e atuar no reforço da segurança na capital fluminense

Alto contraste

A+

A-

Prorrogações foram publicadas nesta segunda Prorrogações foram publicadas nesta segunda (Tom Costa / MJSP - 18/05/2023)

O MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) prorrogou a atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro e na área que corresponde a Amazônia Legal. No primeiro caso, os agentes vão atuar juntamente com forças de segurança estaduais para garantir a preservação da ordem pública por mais 30 dias. No segundo, a equipe vai auxiliar no combate a incêndios florestais na região até o fim deste ano. As duas portarias foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira (1º).

A Amazônia Legal abrange nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Segundo a portaria, os agentes vão auxiliar nas fiscalizações de possíveis crimes ambientais, como o desmatamento e incêndios ilegais, e na preservação da ordem pública e segurança da população dessas regiões.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No Rio de Janeiro, o foco do Força Nacional será auxiliar o governo estadual no combate ao crime para preservar a segurança dos moradores e do patrimônio público. Em ambos os casos, o contingente de agentes será definido de acordo com o planejamento da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do MJSP.