DF registra terceiro caso de choque elétrico; dois casos terminaram em morte Duas ocorrências foram registradas no sábado: um homem morreu no Mané Garrincha e outro foi levado em estado grave para o Hran Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 24/03/2025 - 09h12 (Atualizado em 24/03/2025 - 09h34 ) twitter

Homem levou choque em beco no Cruzeiro CBMDF/Divulgação -

O Distrito Federal registrou neste sábado um terceiro caso de choque elétrico na última semana, dois deles terminaram em morte, incluindo o caso de uma criança de dez anos. A última ocorrência envolveu um homem de 56 anos eletrocutado em um beco no Cruzeiro, na SRES Q 6, próximo ao bloco G, por volta das 21h. Ele teria recebido o choque ao pisar no chão próximo a um poste do beco e caiu desacordado. O homem foi levado em estado grave para o Hran (Hospital Regional da Asa Norte).

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho). Em nota, a CEB Ipes disse que foi chamada para resolver a ocorrência de “fuga de energia em poste de iluminação pública”. “A companhia informa que uma equipe de manutenção esteve no local imediatamente depois de informada, e que o equipamento não apresenta mais risco de choque. Os demais postes do local também foram periciados, e não apresentam risco de choque”, disse.

A CEB Ipes também afirmou que fez uma ampla varredura no sistema de gestão de demandas da companhia e não encontrou nenhum registro de chamado de manutenção para o poste do beco nos últimos 5 meses.

“Importa esclarecer, ainda, que o poste não apresentava nenhuma fiação aparente, e que o defeito foi localizado na fiação subterrânea, após escavação abaixo da base de concreto do equipamento. A companhia lamenta profundamente o ocorrido, e informa que irá acompanhar junto ao hospital a evolução do quadro de saúde do paciente e entrará em contato com a família para dar apoio”, afirmou.

A CEB orientou que a população, ao encontrar qualquer equipamento de iluminação pública com problemas, mantenha distância e abra imediatamente um chamado pelos canais oficiais da CEP Ipes, pelo telefone 155, pelo aplicativo Ilumina DF ou pelo site (acesse aqui) www.ceb.com.br.

Duas mortes por choque elétrico

Também no sábado, durante a tarde, um homem de 32 anos morreu no Estádio Mané Garrincha. A vítima foi encontrada no chão, inconsciente. Ao ser avaliado pelos socorristas, ficou constatado que ele se encontrava em parada cardiorrespiratória. Os militares iniciaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar, porém após aproximadamente uma hora de manobras, a vítima não reagiu e a morte foi declarada no local.

O primeiro caso que comoveu os brasilienses foi a morte de uma criança de 10 anos. A criança morreu eletrocutada em um fio de alta tensão que caiu em cima de um carro. O caso aconteceu em Planaltina, por volta das 15h30, na Estância 04, módulo 06, na última quarta-feira (20). O menino chegou a ser socorrido pelos bombeiros, que identificaram que a criança estava em parada cardiorrespiratória.

O menino passou por reanimação por cerca de 20 minutos e depois foi levado ao Hospital Regional de Planaltina, ainda recebendo massagem cardíaca. Apesar disso, o menino não resistiu.