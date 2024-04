Ministra da Saúde presta esclarecimentos sobre ações da pasta no Senado; acompanhe

Alto contraste

A+

A-

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, presta esclarecimentos nesta terça-feira (16) à Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado. Entre os principais assuntos que motivam questionamentos dos senadores estão as ações contra a dengue e a Covid-19, o Programa Nacional de Imunizações e a situação dos yanomamis. Acompanhe a sessão ao vivo no vídeo acima.

Durante a reunião, Nísia presta informações sobre as ações, os desafios, as metas, o planejamento e as diretrizes governamentais do ministério.

Nísia Trindade presta esclarecimentos no Senado (Edilson Rodrigues/Edilson Rodrigues/Agência Senad)

A reunião é interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 22 11.