Ministro anuncia que 500 novos peritos do INSS assumem cargos até agosto Governo deve publicar lista de aprovados em concurso na próxima segunda-feira no Diário Oficial da União Brasília|Do R7, em Brasília 18/06/2025 - 18h04 (Atualizado em 18/06/2025 - 18h08 )

Wolney reforçou importância de aumentar quadro de servidores da pasta Lula Marques/Agência Brasil - 15/05/2025

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou nesta quarta-feira (18), ao JR Entrevista, que até agosto o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) terá o reforço de 500 peritos médicos federais, aprovados no último concurso público realizado em fevereiro deste ano.

A seleção ofereceu inicialmente 250 vagas imediatas, além de outras 250 para formação de cadastro reserva, que também serão convocadas, de acordo com Queiroz.

A lista de aprovados deve ser anunciada na próxima segunda-feira (23), e os convocados deverão começar a trabalhar até agosto, garantiu o ministro.

“A lista dos aprovados será publicada nesta quarta-feira, e no Diário Oficial acho que na segunda-feira. Mais um tempo de treinamento, e acho que no finalzinho de julho, comecinho de agosto e eles já estarão nas agências fazendo pericia médica. São todos médicos, 500 peritos médicos federais”, disse.

Segundo o ministro, a incorporação simultânea dos aprovados representa uma medida importante para ampliar a capacidade de atendimento na instituição.

“Nós já tivemos no INSS 6.000 peritos, hoje temos 3.000, metade do contingente que já houve, enquanto a população aumentou, os requerimentos aumentaram”, declarou Queiroz.

Ministro diz que planeja coibir fraudes e filas do INSS

Além da ampliação do quadro de servidores, o ministro reafirmou o compromisso de zerar as filas de atendimento do INSS durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“1 milhão de novos pedidos a cada mês. Então, a fila não acaba. O que temos que pedir é tempo médio de espera. Zerar as filas é um compromisso do presidente [Lula], um compromisso que eu tenho dever de honrar”, disse o chefe da pasta.

‌



Queiroz também destacou que a pasta está elaborando um plano de ação para coibir fraudes em aposentadorias e benefícios do INSS. “A transparência vai ser um ponto fundamental para retomarmos a credibilidade.”

