Ministro de Lula diz que governo não levará proposta alternativa do IOF ao Supremo Audiências de conciliação entre Executivo e Legislativo começam nesta terça; Congresso derrubou decreto de Lula Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 14/07/2025 - 18h24 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h39 )

Posição oficial do governo Lula é o decreto derrubado, diz Rui Costa Paulo Pinto/Agência Brasil - 08.04.2025

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou nesta segunda-feira (14) que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva não vai levar proposta alternativa ao aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) ao STF (Supremo Tribunal Federal). As audiências de conciliação na Suprema Corte entre governo e Legislativo começam nesta terça (15), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

O Executivo levou o embate ao Judiciário após o Congresso Nacional derrubar o decreto de Lula que promoveu mudanças no imposto — cobrado de pessoas físicas e jurídicas em operações financeiras como câmbio, crédito e seguros.

“O governo já tem a proposta, que foi o que fez o decreto. A posição oficial do governo é o decreto, e governo pediu que STF se manifeste. Então, não tem proposta alternativa, nossa posição é aquela, de defesa do decreto. O governo não fará negociação sobre esse tema. O governo defenderá manter a defesa judiciária do seu decreto”, declarou Costa a jornalistas, após evento no Palácio do Planalto.

Mudanças IOF Luce Costa/Arte R7

O tema é alvo de embate entre Congresso e governo. A disputa ganha novo capítulo com o início das discussões na Justiça — a audiência desta terça está marcada para as 15h, com a presença da AGU (Advocacia-Geral da União).

A principal justificativa do governo no decerto é que a mudança ajudaria a aumentar a arrecadação e, por consequência, contribuir para o equilíbrio das contas públicas.

Já o Congresso argumenta que a alteração foi feita por decreto, sem a devida aprovação legislativa, e geraria impacto significativo em setores produtivos e nos consumidores.

Com a judicialização do tema, pelo Executivo, Moraes determinou a derrubada de todos os efeitos causados pela medida do governo. O ministro também decidiu que os dois Poderes devem debater o assunto.

Entenda a discussão em 5 pontos:

1. O que é o IOF?

O IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é um tributo federal cobrado de pessoas físicas e jurídicas sobre diversas operações financeiras realizadas no Brasil.

Ele incide sobre:

Empréstimos e financiamentos;

Operações de câmbio;

Contratações de seguros;

Transações com títulos e valores mobiliários.

Originalmente, o IOF foi criado para funcionar como um instrumento de regulação da economia, servindo como “termômetro” da demanda e oferta de crédito no país.

No entanto, ele também passou a ser utilizado como importante fonte de arrecadação federal.

Algumas operações são isentas do imposto, como adiantamentos salariais e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

2. O que propôs o governo e qual foi a justificativa?

Em maio deste ano, o governo federal anunciou um aumento no IOF aplicado a:

Empresas;

Previdência privada;

Operações de câmbio.

As mudanças não afetariam:

Empréstimos pessoais de pessoas físicas;

Crédito estudantil;

Financiamentos habitacionais;

Empréstimos via Finame (para aquisição de máquinas e equipamentos).

A principal justificativa era conter despesas e manter as finanças públicas nos limites fixados pela política fiscal.

Exemplos e o que não muda

Compra de US$ 100 com cartão de crédito internacional: IOF de US$ 3,50 (3,5%).

Remessa de R$ 10 mil para o exterior: IOF de R$ 350, além de taxas bancárias.

Operações que continuariam isentas

Compras em sites estrangeiros pagos em reais (sujeitas a outros tributos, como ICMS e imposto de importação).

Passagens aéreas internacionais.

Gastos com cartões de turistas estrangeiros no Brasil.

3. Por que o Congresso Nacional barrou a medida?

Após a publicação da decisão do governo, o Congresso Nacional se articulou e derrubou três decretos presidenciais, incluindo o que trazia as mudanças no IOF.

O texto, assinado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em 27 de junho, restabelece a redação original do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que normatizava o tributo antes das alterações.

Nos bastidores, congressistas demonstravam insatisfação com ações do Ministério da Fazenda para equilibrar as contas em 2025. A percepção era de esforço concentrado na elevação de tributos para reforçar a arrecadação.

Outro foco de desgaste envolve o ritmo de liberação de emendas parlamentares, considerado lento por parte de líderes.

O projeto que anulou a alta do IOF entrou na pauta da Câmara de última hora, por iniciativa do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), um dia antes da votação.

4. O que acontece agora no STF?

Diante do impasse, o governo levou a questão ao Supremo Tribunal Federal, movimento previsto na legislação brasileira. Porém, outros pedidos, feitos por partidos políticos, também chegaram à Corte.

Um deles, do PSOL, iria para a relatoria de Gilmar Mendes, que sugeriu que o processo fosse repassado para Alexandre de Moraes, que já tratava de outras ações da mesma natureza.

A solicitação foi aceita e agora a matéria está sob a responsabilidade de Moraes.

Em 4 de julho, Moraes suspendeu todos os efeitos dos decretos presidenciais que tratam do aumento do IOF e determinou uma audiência de conciliação entre o Executivo e o Congresso Nacional.

O objetivo é conter a escalada da crise institucional provocada pelo embate entre os dois Poderes em torno do tema.

Ao analisar o caso, Moraes afirmou haver indícios de que os decretos podem ter se desviado de sua finalidade constitucional. O IOF, por definição, é um imposto de natureza extrafiscal — usado para regular a economia, e não para fins arrecadatórios diretos.

Se for comprovado que o aumento teve como único propósito elevar a arrecadação, poderá haver desvio de finalidade e, portanto, inconstitucionalidade.

Conciliação

Para a audiência, foram convocados representantes do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados, do Senado, da AGU, da PGR (Procuradoria-Geral da República) e das legendas que acionaram a Corte.

O encontro será fechado à imprensa e somente representantes autorizados poderão acompanhar o evento no local.

5. O que dizem os especialistas?

Segundo o advogado Alexandre Mazza, especialista em direito tributário, a Constituição Federal autoriza o aumento do IOF por decreto.

Porém, em situações bastante excepcionais que exijam mudanças rápidas que não possam esperar o tempo necessário para o Congresso Nacional decidir a matéria.

“Existe aí um claro limite, ou seja, não se pode aumentar o IOF por decreto para simplesmente equilibrar as contas públicas ou compensar alguma perda arrecadatória. Isso é bem claro no Texto Constitucional”, explica.

Além disso, o impacto prático das decisões do STF é a imediata suspensão das mudanças, o que leva as operações financeiras que tiveram aumento de tributação a voltar aos patamares anteriores.

Mazza também acredita que a judicialização do IOF pode abrir precedente para contestar outros aumentos de tributos via decreto.

“Esse precedente reforça a ideia de que, em última análise, sempre cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar a constitucionalidade da parte mais relevante dos temas tributários. O STF é o juiz final da tributação brasileira”, ressalta.

Já Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, afirma que essa situação é “uma queda de braço” entre os Poderes.

“O governo quer tentar equilibrar um pouco mais, trazer um pouco mais de justiça tributária”, comenta o professor.

A ideia, segundo o especialista, seria taxar mais quem tem mais renda ou mais aplicação financeira, enquanto quem tem menos seria isento.

Simões comenta que o aumento do imposto pegaria em torno de 7% da população — cidadãos com comércios voltados a enviar dinheiro para fora ou pessoas com investimentos em fundos com aporte acima de R$ 600 mil por ano.

Sobre a disputa que chegou ao STF, ele prevê que, ao fim, o governo consiga pelo menos parte do reajuste que previa.

“Eu acredito que vai ter um pouco de reajuste, até mesmo porque o governo precisa fechar a conta, ele precisa entregar essa meta de superávit primário para esse ano de 2025, porque a gente já está olhando ali um déficit, um rombo nas contas públicas de 70, 80 bilhões de reais, e o governo está correndo atrás disso”, afirma.

