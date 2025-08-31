Moraes autoriza visita de Damares a Bolsonaro Senadora pode ir à casa de ex-presidente na véspera do julgamento, mas carro precisará passar por revista Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 31/08/2025 - 15h21 (Atualizado em 31/08/2025 - 15h23 ) twitter

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) poderá visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira Andressa Anholete/Agência Senado - 27.08.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou, neste domingo (31), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A liberação vale para esta segunda (1º), entre 10h e 18h, e vai permitir um encontro entre os políticos um dia antes do início do julgamento que alcança Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado no STF.

Apesar da liberação, a ida da senadora ainda precisará cumprir algumas exigências, como a revista do carro que for utilizado por ela para ir até a casa do ex-presidente.

A previsão alcança todos os que entrarem e saírem da casa de Bolsonaro, atendendo uma outra decisão de Moraes que ampliou a vigilância ligada ao político.

"As vistorias deverão ser devidamente documentadas, com a indicação dos veículos, motoristas e passageiros. Os autos das vistorias deverão ser enviados à juízo diariamente", lembra o magistrado na decisão para a nova visita.

No sábado, o ministro aumentou a fiscalização por considerar risco de fuga e citou denúncia que aponta “pontos cegos” na casa de Bolsonaro, como as laterais e o fundo da residência, que dividem muros com outros imóveis do condomínio. A decisão também permite que agentes policiais fiquem na parte de fora da casa de Bolsonaro.

“A efetividade do monitoramento integral do réu Jair Messias Bolsonaro, determinado em decisão anterior, exige a adoção de novas medidas, que conciliem a privacidade dos demais residentes do local e a necessária garantia da lei penal, impedindo qualquer possibilidade de fuga”, diz o documento. A decisão também seguiu recomendações da PGR (Procuradoria-Geral da República).

