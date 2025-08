Lira sai em defesa de Bolsonaro: ‘Brasil precisa tratar melhor seus ex-presidentes’ Ex-presidente está em prisão domiciliar desde a segunda-feira (4) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 05/08/2025 - 16h15 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h21 ) twitter

Arthur Lira criticou 'insegurança jurídica' Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 10/07/2025

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira (PP-AL) saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem apoiou à reeleição em 2022. As declarações de Lira ocorrem um dia depois de o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro.

“O Brasil precisa tratar melhor seus ex-presidentes. Tenho dito e defendido isso há muito tempo. As medidas aplicadas a Jair Bolsonaro são exageradas e acirram os ânimos em um país já polarizado que, na verdade, precisa de paz e estabilidade para progredir”, escreveu Lira nas redes sociais.

O deputado alagoano ainda criticou o que chamou de “insegurança jurídica”. “Quando o ambiente é de insegurança jurídica e instabilidade política, a economia sofre. Quem paga essa conta é o povo. Quem perde é o Brasil”, finalizou.

Entenda

Ao determinar a detenção domiciliar de Bolsonaro, Moraes afirmou que o ex-presidente repetiu as violações das determinações judiciais impostas pelo STF.

A decisão aponta conduta “deliberada e consciente” do ex-presidente para obstruir investigações, coagir autoridades e desrespeitar a Justiça.

Entre as novas restrições estão o veto total a visitas — exceto advogados constituídos e familiares próximos —, proibição de celulares, gravações e qualquer forma de comunicação com embaixadores ou demais investigados.

Moraes reiterou que qualquer nova violação resultará no decreto imediato da prisão preventiva, conforme prevê o Código de Processo Penal.

O processo em curso, PET 14129, investiga crimes como coação no andamento de processos, obstrução de investigações sobre organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

