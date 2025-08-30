Eduardo e Flávio criticam aumento de monitoramento nos arredores da casa de Bolsonaro Parlamentares classificaram decisão de Moraes como ‘ilegal’ e um ‘abuso’ Brasília|Rute Moraes e Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 30/08/2025 - 16h11 (Atualizado em 30/08/2025 - 16h17 ) twitter

No início da semana, a Polícia Federal pediu a presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro Carlos Moura/Agência Senado - 21/07/2025

Filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro criticaram, neste sábado (30), a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes em aumentar o monitoramento nos arredores da casa do ex-mandatário.

“Espero que os policiais que violarem a casa de meu pai, tida na constituição como asilo inviolável, saibam do abuso que estão cometendo, cumprindo ordem manifestamente ilegal”, escreveu Eduardo nas redes sociais.

“Mais uma decisão ilegal, paranoica e que invade a privacidade das mulheres da casa de Bolsonaro. Uma humilhação com Michelle, com Laurinha, menor de idade, e com um ex-presidente da República honesto e inocente”, afirmou Flávio nas redes.

Desde 4 de agosto, Bolsonaro está em prisão domiciliar. Ele usa a tornozeleira eletrônica desde 18 abril. Mais cedo, Moraes determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal faça vistorias nos veículos que deixem a casa de Bolsonaro, olhando inclusive os porta-malas.

Além disso, determinou o monitoramento presencial na área externa da casa, ou seja, no terreno onde a residência foi construída. Isso em virtude de “pontos cegos”.

As vistorias, que deverão ser documentadas, são para “fins de incremento nas atividades de monitoramento” e para evitar a fuga de Bolsonaro, segundo Moraes.

Nesta semana, o ministro determinou o policiamento 24h por dia do ex-mandatário. Hoje, Moraes afirmou que tal ação exige a “adoção de novas medidas, que conciliem a privacidade dos demais residentes do local e a necessária garantia da lei penal, impedindo qualquer possibilidade de fuga”.

A decisão ocorre depois de a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar contra a presença contínua de policiais dentro da casa do ex-presidente.

Apesar de reconhecer que é necessário ter precaução para evitar fugas, a PGR avaliou que não há justificativa para medidas mais gravosas do que a atual custódia domiciliar.

Porém, o procurador-geral, Paulo Gonet, defendeu o reforço do monitoramento nos arredores da residência, como a rua e a saída do condomínio, mas sem a instalação permanente de agentes no interior da casa.

PF queria agentes dentro da casa de Bolsonaro

No início da semana, a Polícia Federal pediu a presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro devido ao risco de fuga do ex-presidente.

Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o monitoramento eletrônico por tornozeleira não seria suficiente para conter uma tentativa de fuga. Isso porque, segundo ele, o equipamento depende de sinal de telefonia para enviar alertas em tempo real.

Em caso de falha no sistema ou de interferências deliberadas, o aviso de violação só chegaria às autoridades após o restabelecimento da conexão, tempo suficiente para que Bolsonaro tentasse escapar caso queira fazer isso, destacou Rodrigues.

