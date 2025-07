Moraes diz que ações de hacker ‘são gravíssimas’ e mantém prisão preventiva de Delgatti Walter Delgatti Neto foi condenado a 8 anos e 3 meses por invasão a dispositivo eletrônico e falsidade ideológica Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window e Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 19/07/2025 - 11h32 (Atualizado em 19/07/2025 - 11h33 ) twitter

Hacker Delgatti foi preso preventivamente em agosto de 2023 Lula Marques/Agência Brasil - Arquivo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes manteve nesta sexta-feira (18) a prisão preventiva de Walter Delgatti Neto. O hacker foi condenado em maio deste ano a 8 anos e 3 meses por invasão a dispositivo eletrônico e falsidade ideológica.

Na decisão, Moraes afirma que as condutas atribuídas a Delgatti “são gravíssimas e ferem com os bens jurídicos tutelados, inexistindo qualquer fato novo que possa alterar os requisitos e fundamentos da decisão que decretou e das que mantiveram a prisão preventiva”.

O hacker está preso de forma preventiva desde agosto de 2023. Desde então, a prisão foi mantida por diversas decisões.

Delgatti e a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) foram condenados pelo STF pela invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e pela implantação de informações falsas. A corte determinou que Zambelli deve cumprir 10 anos de prisão em regime fechado, perder o mandato e ficar inelegível por oito anos. Atualmente, a deputada está foragida.

Zambelli ataca STF

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) usou uma conta alternativa nas redes sociais para publicar um novo vídeo com críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal). “Olá, pessoal, aqui é Carla Zambelli. Muita coisa tem acontecido no Brasil, não é?”, diz ela no vídeo.

Durante a gravação, Zambelli chama as tarifas anunciadas pelo governo americano — de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados — de “Taxa Moraes”, em referência ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. “Faz muitos anos que o Moraes está brincando de ditador”, afirma.

O perfil foi criado em maio de 2025 e tem cerca de 4.600 seguidores. A primeira publicação ocorreu no dia 13 de junho, aproximadamente dez dias após o STF determinar a exclusão dos perfis oficiais de Zambelli.

Nas postagens, a deputada afirma estar “exilada na Itália”, mas, formalmente, ela é considerada foragida. Zambelli é alvo de um mandado de prisão e de um pedido de extradição para cumprir a pena de 10 anos de reclusão por envolvimento na invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com apoio do hacker Walter Delgatti Neto.

