Moraes mantém prisão de hacker Walter Delgatti por invasão ao sistema do CNJ A Primeira Turma do Supremo marcou para 9 de maio o julgamento dessa ação em plenário virtual Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 23/04/2025 - 13h30 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h31 )

Delgatti Neto e Zambelli foram denunciados pela PGR Reprodução/Twitter

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), manteve a prisão do hacker Walter Delgatti Neto, acusado de o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e inserirem um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes e 11 alvarás de soltura também falsos. A deputada Carla Zambelli também responde a esse processo.

A Primeira Turma do Supremo marcou para 9 de maio o julgamento dessa ação. O processo será analisado em plenário virtual.

"Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva de Walter Delgatti Neto. INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos", disse o ministro em trecho da decisão.

Em maio do ano passado, a Primeira Turma do STF aceitou a denúncia feita pela PGR (Procuradoria Geral da República) e o hacker e a parlamentar tornaram réus. A denúncia é pela prática de 10 crimes, sendo sete previstos no Código Penal sobre invasão de dispositivo informático e três crimes ligados à falsidade ideológica.

Segundo a PGR, Zambelli, “de maneira livre, consciente e voluntária, comandou a invasão a sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário, mediante planejamento, arregimentação e comando de pessoa com aptidão técnica e meios necessários ao cumprimento de tal mister, com o fim de adulterar informações, sem autorização expressa ou tácita de quem de direito”.

A parlamentar também foi indiciada pela PF. Na representação ao qual a reportagem teve acesso, a Polícia Federal afirma que Carla Zambelli cometeu os crimes de invasão de dispositivo informático qualificado e falsidade ideológica. Delgatti foi indiciado por crimes de invasão de dispositivo informático qualificado, falsidade ideológica, falsa identidade e denunciação caluniosa.

Em nota à época, a defesa de Zambelli classificou a conclusão da PF como “arbitrária”. “A interpretação deduzida pela autoridade policial asseverando que a deputada tenha recebido eventualmente documentos não evidencia adesão ou qualquer tipo de colaboração, ainda mais que ficou demonstrado que não houve qualquer encaminhamento a terceiros, bem como ficou igualmente comprovado que incorreram repasses de valores como aleivosamente sugestionado por aquele”, afirmou.

