Moraes diz que Eduardo Bolsonaro continua interferindo em processo sobre golpe de Estado A declaração consta em decisão publicada no dia 1º de julho; vídeo foi incluído ao processo na quarta-feira (9) Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 09/07/2025 - 16h44 (Atualizado em 09/07/2025 - 16h49 )

Moraes diz que Eduardo Bolsonaro continua interferindo em processo sobre golpe de Estado Bruno Peres/Agência Brasil - 5.12.2024

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro afirmou que "permanece praticando condutas para interferir e embaraçar" o regular andamento da ação sobre golpe de Estado. A declaração consta em decisão publicada no dia 1º de julho.

Na quarta-feira (9), o ministro determinou a inclusão de um vídeo postado pelo parlamentar no processo sobre investigação sobre Eduardo por supostas ações cometidas nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.

Na postagem, Eduardo mostra um vídeo de um ato com Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, o deputado escreve: “Faça o Brasil grande novamente”, em referência às falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “Make America great again”.

Além disso, na postagem, o parlamentar diz que Moraes precisa sofrer sanções.

Também nesta quarta, Alexandre de Moraes decidiu prorrogar por mais 60 dias a investigação sobre o parlamentar licenciado.

Na decisão, o ministro considerou a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização de diligências ainda pendentes.

Eduardo é investigado por três crimes: coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

“Busca Ativa”

Ao pedir a investigação sobre Eduardo, a PGR (Procuradoria-Geral da República) disse que o deputado licenciado tem buscado ativamente que o Governo dos Estados Unidos imponha sanções a membros do STF, da PGR e da Polícia Federal.

As sanções buscadas, descritas pela Procuradoria-Geral da República como “pena de morte civil internacional”, incluiriam a cassação de vistos, o bloqueio de bens e a proibição de relações comerciais.

De acordo com a PGR, essas ações visam intimidar autoridades envolvidas em investigações e processos criminais que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, configurando uma tentativa de obstruir a Justiça e interferir nos Poderes constitucionais.

