Moraes prorroga por mais 60 dias investigação sobre Eduardo Bolsonaro por atuação nos EUA Na decisão, o ministro considerou a necessidade de prosseguimento, com a realização de diligências ainda pendentes Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 08/07/2025 - 14h09 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h15 )

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está licenciado do mandato desde março deste ano Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 26.06.2024

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes decidiu prorrogar por mais 60 dias e investigação sobre o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por supostas ações cometidas nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. O ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal.

Na decisão, o ministro considerou a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização de diligências ainda pendentes.

Eduardo é investigado por três crimes: coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Ao pedir a investigação sobre Eduardo, a PGR disse que o deputado licenciado tem buscado ativamente que o governo dos Estados Unidos imponha sanções a membros do STF, da PGR e da Polícia Federal.

As sanções buscadas, descritas pela Procuradoria-Geral da República como “pena de morte civil internacional”, incluiriam a cassação de vistos, o bloqueio de bens e a proibição de relações comerciais.

De acordo com a PGR, essas ações visam intimidar autoridades envolvidas em investigações e processos criminais que envolvem Jair Bolsonaro e aliados, configurando uma tentativa de obstruir a Justiça e interferir nos Poderes constitucionais.

