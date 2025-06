Moraes fala sobre poder político das redes sociais: ‘Consumidor foi substituído pelo eleitor’ Mesmo com maioria de votos para responsabilizar redes sociais por conteúdos publicados usuários, os ministros retomaram a análise Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 12/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h05 ) twitter

Moraes fala sobre poder político das redes sociais: ‘Consumidor foi substituído pelo eleitor’ Gustavo Moreno/STF - 9.6.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta quinta-feira (11) que o algoritmo das redes sociais começou a ser utilizado para fins econômicos, mas que as Big Techs, “ao perceberem que além do poder econômico, poderiam adquirir o poder político, o consumidor foi substituído pelo eleitor".

A declaração foi dada em julgamento sobre responsabilização das plataformas. “O produto não é mais um carro, uma comida, é agora o candidato. Se você quer comprar uma blusa azul, nunca mais na sua vida você vai deixar de receber cosas da cor azul. Tudo começou a ser utilizado de modo econômico, compra de carros, alimentos”, disse Moraes.

Segundo o ministro, redes sociais passaram a se tornar de uma comunicação direta. “Em regimes ditatoriais, as redes nasceram pela democracia. Quem as utiliza de maneira boa ou ruim”, afirmou.

Mesmo com maioria de votos para responsabilizar redes sociais por conteúdos publicados usuários, os ministros retomaram a análise com novos votos. Os ministros devem se reunir para entrar em consenso sobre os critérios em relação às propostas apresentadas no julgamento.

O voto que garantiu a maioria foi do ministro Gilmar Mendes. Além dele, votaram para responsabilizar as plataformas os ministros: Dias Toffoli, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Flávio Dino e Cristiano Zanin. O ministro André Mendonça teve um entendimento diferente dos demais.

O que está em discussão no STF

A corte analisa dois recursos que discutem a validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, em vigor desde 2014. Esse artigo estabelece que as plataformas só podem ser responsabilizadas civilmente por conteúdos de terceiros se não retirarem a publicação após ordem judicial.

O dispositivo é considerado por especialistas como um dos pilares da internet no Brasil, mas também vem sendo criticado por dificultar a remoção rápida de conteúdos ilícitos.

