Quem é o único sobrevivente do acidente de avião que deixou quase 300 mortos na Índia Vishwas Kumar Ramesh escapou da queda do avião da Air India nos arredores de Ahmedabad Internacional|Do R7, em Brasília 12/06/2025 - 14h51 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vishwas Kumar Ramesh seria o único sobrevivente da queda de um avião na Índia Hindustan Times/Reprodução - 12.06.2025

Em meio aos destroços do voo AI171, que caiu logo após decolar de Ahmedabad, na Índia, com destino a Londres, uma única pessoa foi encontrada com vida: Vishwas Kumar Ramesh, britânico de 40 anos.

Ele sobreviveu ao desastre envolvendo um Boeing 787-8 Dreamliner com 242 pessoas a bordo — entre passageiros e tripulantes. Moradores do prédio em que o avião colidiu e transeuntes também morreram. Autoridades falam em 290 vítimas.

Ramesh ocupava a poltrona 11A. Após o impacto, conseguiu sair da fuselagem com ferimentos no peito, nos pés e nos olhos. Socorrido por uma ambulância com a ajuda de um desconhecido, deu entrada em um hospital da cidade ainda em estado de choque.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O passageiro havia visitado parentes na Índia e retornava ao Reino Unido acompanhado do irmão mais velho, Ajay Kumar Ramesh, 45, desaparecido desde o acidente. “Ele estava comigo. Não o encontrei mais”, teria relatado às equipes de resgate.

‌



Segundo autoridades locais, entre os ocupantes da aeronave estavam 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses, um canadense e 11 crianças. A queda ocorreu por volta das 9h40, poucos minutos após a decolagem.

Investigações conduzidas pelo Departamento Geral de Aviação Civil e por órgãos locais ainda buscam esclarecer os motivos da tragédia.

‌



A polícia de Ahmedabad confirmou a identidade do único sobrevivente e estima que ao menos 204 corpos tenham sido localizados. Buscas continuam nas imediações do aeroporto, com possibilidade de vítimas também entre moradores da área.

No Reino Unido, familiares demonstraram surpresa com a notícia. Nayan, irmão mais novo de Vishwas Kumar Ramesh, relatou a última conversa com ele, na manhã anterior ao voo.

‌



Outro parente, Jay, afirmou que Ramesh ligou ao pai logo após ser atendido: “Estava coberto de sangue. Só perguntava por Ajay.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp