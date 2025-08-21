Moraes suspende processos em todo o país sobre uso de dados do Coaf sem autorização judicial Enquanto o STF não define de forma clara a questão, a PGR solicitou a suspensão dos processos para evitar “insegurança jurídica” Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 21/08/2025 - 14h30 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h34 ) twitter

O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da PGR Rosinei Coutinho/STF - 20/08/2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) e determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos que questionam provas obtidas pelo Ministério Público e pelas polícias por meio do compartilhamento de dados do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sem autorização judicial.

A decisão, desta quarta-feira (20), ocorre dentro de um caso que teve repercussão geral reconhecida pelo STF, no qual será definida uma tese sobre o tema. O caso específico trata de uma decisão do STJ ( Superior Tribunal de Justiça) que trancou um inquérito por suposta ilicitude de prova obtida pelo Ministério Público.

Enquanto o STF não define de forma clara a questão, a PGR solicitou a suspensão dos processos para evitar “insegurança jurídica”, considerando as decisões divergentes sobre o assunto — pedido que foi acatado por Moraes.

O contexto do pedido surge após uma série de decisões do STJ que vão contra uma tese já firmada pelo STF no Tema 990, que permite a troca de dados de inteligência por meio de ofício, tanto a pedido do Ministério Público quanto da Polícia.

“Verifica-se que, não obstante a tese vinculante firmada no Tema 990 da Repercussão Geral, a qual assegura a constitucionalidade do compartilhamento de RIFs sem autorização judicial, desde que em procedimentos formalmente instaurados e com garantias de sigilo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente adotado interpretação restritiva do referido entendimento”, afirmou Moraes.

O ministro ainda destacou que a divergência tem gerado “graves consequências à persecução penal”, como anulação de provas, trancamento de inquéritos, revogação de prisões, liberação de bens apreendidos e invalidação de operações policiais essenciais no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal.

“Diante desse cenário e ante o risco de continuidade de decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica, acolho o pedido da PGR”, concluiu Moraes.

