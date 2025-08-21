Coautor da Lei Magnitsky condena sanção contra Alexandre de Moraes Em carta ao governo dos EUA, congressista americano classifica uso como ‘vergonhoso’ Internacional|Do R7 21/08/2025 - 11h08 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h08 ) twitter

Alexandre de Moraes foi sancionado pela lei Magnitsky no final de julho Rosinei Coutinho/STF - 20/08/2025

O membro do Congresso americano e coautor da Lei Magnitsky, James P. McGovern, condenou o uso do dispositivo legal para fins partidários e pediu que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o secretário de Estado, Marco Rubio, suspendam as sanções impostas ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Segundo McGovern, a lei foi criada para responsabilizar aqueles que cometem atos de corrupção e graves violações de direitos humanos.

LEIA A CARTA COMPLETA EM PORTUGUÊS AQUI

“Portanto, é lamentável que o governo Trump tenha aplicado as sanções da Lei Global Magnitsky de maneira contrária aos seus propósitos, minando os esforços do Judiciário brasileiro para defender as instituições democráticas e manter o Estado de Direito”, escreveu na carta.

‌



A Lei Global Magnitsky autoriza o presidente americano a negar vistos e congelar bens nos EUA de indivíduos envolvidos em corrupção ou graves violações de direitos humanos.

As sanções contra o ministro do STF foram impostas no mês passado. McGovern ressaltou que Moraes está à frente do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do presidente Donald Trump, no caso da trama golpista.

‌



“A alegação do governo de que o julgamento de indivíduos que tentaram um golpe constitui uma ‘caça às bruxas ilegal’ não é apenas falsa, mas também uma afronta ao eleitorado brasileiro e ao conceito de Estado de Direito”, afirmou McGovern.

O congressista alertou ainda que o uso indevido das sanções da Global Magnitsky enfraquece a política de direitos humanos dos EUA, tornando-a vulnerável a acusações de politização por países como China e Rússia, e prejudica a capacidade do governo americano de agir contra violações de direitos humanos.

‌



“Ao encobrir o nepotismo com a linguagem dos direitos humanos, o governo prejudica a credibilidade dos Estados Unidos e sua capacidade de promover os direitos humanos no exterior”, concluiu McGovern.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entenda

James P. McGovern é autor da Lei de Responsabilidade pelo Estado de Direito Sergei Magnitsky (2012), legislação bipartidária que impôs sanções a autoridades russas consideradas responsáveis pela morte do advogado tributário Sergei Magnitsky em uma prisão de Moscou.

James P. McGovern é deputado democrata e coautor da Lei Magnitsky Divulgação/Democrats Rules Committee/Arquivo

O projeto é considerado histórico em direitos humanos, estabelecendo sanções individuais para responsabilizar violadores desses direitos. McGovern também é coautor da Lei Global Magnitsky de Responsabilidade pelos Direitos Humanos (2016), que aplica a estrutura Magnitsky a todos os países.

O parlamentar democrata destacou que alvos anteriores da lei incluem o ex-presidente gambiano Yahya Jammeh, autoridades chinesas envolvidas em graves violações contra uigures e indivíduos ligados ao assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

