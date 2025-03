Mulher é presa com 10 kg de crack na Rodoviária Interestadual de Brasília Valor estimado da droga é de R$ 200 mil; suspeita foi presa em ação do Batalhão de Policiamento com Cães nesta segunda-feira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 18/03/2025 - 11h41 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h44 ) twitter

Mulher ia para o Pernambuco com droga PMDF/Divulgação

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu uma mulher em flagrante com aproximadamente 10 quilos de crack na Rodoviária Interestadual de Brasília. A substância foi encontrada pelo cão farejador K9 Xamã, do Batalhão de Policiamento com Cães, nesta segunda-feira (17), durante operação de combate ao tráfico interestadual de drogas.

O crack estava escondido na mala da suspeita. A mulher, vinda de Juiz de Fora (MG), tinha como destino Caruaru (PE). Segundo a polícia, a droga está estimada em R$ 200 mil. A suspeita foi levada para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) e autuada por tráfico interestadual de drogas.

Também nesta segunda, em outra operação, a Polícia Militar apreendeu outros R$ 200 mil em entorpecentes no Areal. A apuração dos agentes identificou um esquema de tráfico que atuava em Taguatinga e Águas Claras.

Homem foi preso por tráfico de drogas PMDF/Divulgação -

Entre as substâncias apreendidas estão 1 quilo de skank, 700 gramas de cocaína e 430 comprimidos de ecstasy, além de algumas porções já fracionadas de substâncias para vendas.

Também foram encontradas R$ 18.666 em espécie e duas balanças de precisão. Além das drogas, a polícia apreendeu um carro que seria utilizado para o transporte das substâncias. O suspeito foi encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) onde foi autuado por tráfico.

