Beto Simonetti toma posse para segundo mandato à frente da OAB Nacional Advogado é o primeiro presidente da entidade que foi reeleito desde a redemocratização Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 17/03/2025 - 20h19 (Atualizado em 17/03/2025 - 20h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti Marcelo Camargo/Agência Brasil

O advogado amazonense Beto Simonetti tomou posse, nesta segunda-feira (17), do segundo mandato à frente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que vai até 2028. Simonetti é o primeiro presidente da entidade reeleito desde a redemocratização do Brasil.

Ao ser empossado, Simonetti se emocionou e disse que obter os votos de todos os membros da OAB “expressa a força de uma entidade unida”. “Tenho consciência também de que cada voto que recebi representa um chamado à responsabilidade, ao compromisso com a valorização da advocacia e do sistema de direitos e garantias dos cidadãos”, disse.

Ele citou avanços conquistados durante seu primeiro mandato, como a garantia de que os honorários em causas privadas serão fixados em respeito ao Código de Processo Civil, a importância da sustentação oral e a prevalência da contagem dos prazos processuais. Além disso, a sanção de uma lei em prol da classe.

“Na última quinta-feira, graças à sensibilidade do Congresso Nacional e da Presidência da República, conseguimos a sanção da lei que isenta a advocacia de antecipar custas para a execução de seu sustento, que são os honorários advocatícios”, completou.

‌



O presidente da OAB ainda destacou que a ordem deve se manter apartidária, não apoiar e nem se opor a partidos ou governos. “Nosso compromisso é com a Constituição”, disse.

“Nossa independência está na autonomia crítica da OAB, em defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Mas a OAB não pode, nem deve, fazer as vezes de base ou oposição a partidos e a governos. A Ordem é de todas as advogadas e de todos os advogados”, ressaltou.

‌



A cerimônia, que acontece em Brasília (DF), conta com a presença de representantes do Três Poderes, como: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP); e o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também compareceu ao evento. A cerimônia também deu posse aos 81 conselheiros federais da entidade.

‌



O presidente da OAB pertence à chapa “OAB de Portas Abertas”, que recebeu 100% dos 81 votos válidos dos membros.

Confira os integrantes da nova diretoria:

Presidente: Beto Simonetti;

Vice-presidente: Felipe Sarmento;

Secretária-geral, Rose Morais;

Secretária-geral-adjunta, Christina Cordeiro;

Diretor-tesoureiro: Délio Lins e Silva Júnior;

Entre as autoridades presentes estavam:

Andrei Augusto Passos, diretor-geral Polícia Federal;

Presidente do STJ, Herman Benjamin;

Vice presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Jorge Oliveira

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Aloysio Corrêa da Veiga;

Governador do Amazonas, Wilson Lima (União);

Governador Goiás, Ronaldo Caiado (União);

Ministro da Advogacia-Geral da União, Jorge Messias;

Quem é o presidente da OAB, reeleito

Natural de Manaus, capital do Amazonas, Simonetti é advogado desde 2001. Ele é filho de Alberto Simonetti, presidente da OAB-AM por quatro vezes, e irmão de Alberto Simonetti Cabral Netto, ex-conselheiro federal da organização.

O advogado é pós-graduado em Direito Penal e em Processo Penal pela Universidade Federal do Amazonas, atuando, principalmente, na Justiça Federal e em tribunais superiores. Simonetti também é sócio do Simonetti & Paiva Advogados, fundado em 1974.