Mulher sem profissão vai ser agredida pelo marido se não tomar cuidado, diz Lula Presidente também declarou que ‘mulher bem formada’ pede para ser tratada com respeito Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 02/08/2024 - 17h48 (Atualizado em 02/08/2024 - 18h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

'Mulher sem profissão depende dos outros', afirmou Lula Marcelo Camargo/Agência Brasil - 30.7.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (2) que mulher sem profissão vai ser agredida pelo marido “se não tomar cuidado”. A fala ocorreu em Fortaleza (CE), durante anúncio de expansão do Pé-de-Meia, a poupança do ensino médio. “Uma mulher sem profissão vai ficar a vida inteira dependente dos outros. Uma mulher que não tem profissão vai casar e, se não tomar cuidado, o marido vai agredi-la e ela vai ficar com esse marido porque precisa dar comida para os filhos. Ninguém pode viver com alguém que pratica violência contra mulher, por isso que é importante uma profissão”, afirmou o petista.

Lula ainda disse que “mulher bem formada” pede para ser tratada com respeito. “Uma mulher que é bem formada, se chegar em casa e o marido for daqueles ranzinzas que só sabem reclamar e começar a xingar, vocês falem para ele ‘olha, meu filho, é o seguinte, eu não sou sua empregada, não sou sua filha, sou sua mulher. Se você não me tratar com respeito, eu vou embora”, completou.

Nessa quinta (1°), Lula sancionou uma lei que reforça ações de proteção à mulher. O texto cria o projeto Banco Vermelho e prevê ações de conscientização em lugares públicos e premiação de propostas no contexto do Agosto Lilás, mês destinado à conscientização para o fim da violência doméstica.

O projeto Banco Vermelho consiste na instalação de pelo menos um banco, na cor vermelha, em espaços públicos de grande circulação de pessoas, do qual vão ter frases que estimulem a reflexão sobre o tema e contatos de emergência, como o número 180 – Central de Atendimento à Mulher.

Publicidade

Poupança para alunos do ensino médio

A mudança no Pé-de-Meia vai incluir estudantes da EJA (educação de jovens e adultos) e aqueles inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e com renda per capita (por pessoa da família) de até meio salário mínimo (R$ 706).

Lula elogiou o programa e destacou a importância da educação para a conquista profissional dos jovens. “Quem tem 17, 18 anos não têm razão de estar desmotivado. Levanta essa cabeça e vá para a rua buscar o que você pode ser, vá para escola estudar, converse com seus companheiros”, aconselhou.

Publicidade

Segundo o Executivo, a ampliação vai beneficiar mais 1 milhão de alunos, a partir deste mês, para aqueles do CadÚnico, e de setembro, para os da EJA. A poupança do ensino médio começou a ser paga em março de 2024. Desde então, foram contemplados 2,7 milhões de estudantes, também participantes do Bolsa Família.

O objetivo do Pé-de-Meia é combater a evasão escolar na rede pública e incentivar a conclusão do ensino médio. O programa oferece R$ 200 por mês de aula, que podem ser sacados a qualquer momento, além de R$ 1.000 ao fim de cada ano letivo concluído com aprovação, cuja retirada só pode ser feita depois da formatura no ensino médio, e mais R$ 200 pela participação no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A bolsa pode chegar a R$ 9.200.

Os pagamentos são feitos pelo Ministério da Educação, e os estudantes que cumprem os critérios recebem os valores em uma conta aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal. Entre as condições para participar do benefício, está a exigência de presença em ao menos 80% das aulas do mês.