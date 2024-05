Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Museu de Brasília inaugura exposição do fotojornalista Uliano Lucas nesta terça Mostra comemora liberdade de Portugal após 48 anos de ditadura e independência de Angola e de Guiné-Bissau

Exposição fica até 7 de julho em Brasília (Uliano Lucas/Divulgação/Uiliano Lucas)

O Museu Nacional de Brasília inaugura a exposição “Revoluções-Guiné Bissau, Angola e Portugal (1969-1974)” do fotojornalista italiano Uliano Lucas, nesta terça-feira (14) às 18h. A mostra reúne 56 fotos do processo de independência de Angola e de Guiné-Bissau e as celebrações pelo fim da ditadura em Portugal, em abril de 1974. A cerimônia é aberta ao público.

Essa é a primeira vez da mostra no Brasil em comemoração do 50º aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal, movimento político e social que libertou o país após 48 anos de ditadura. A exposição é uma parceria da Embaixada da Itália e de Portugal com curadoria dos professores Elisa Alberani, Miguel Cardina e Vincenzo Russo. A mostra fica até 7 de julho na capital federal.

Exposição terá acervo de imagens da viagem do fotógrafo pela África (Divulgação/Uiliano Lucas)

Nos dias 15 e 16 de maio ocorre o bate-papo “Retratos da Revolução”, com a participação dos curadores e de académicos brasileiros, que debaterão temas como a construção da democracia, a liberdade e a importância da memória histórica. O público também pode participar do evento, sem necessidade de agendamento.

“Esta exposição é um testemunho visual da luta pela democracia, dos direitos humanos e da cidadania, valores que ressoam profundamente em nossa sociedade e nos recordam a importância de preservar a memória histórica para as gerações futuras”, disse o Secretário de Cultura do DF, Claudio Abrantes.

Fotos mostram valores da democracia, direitos humanos e cidadania (Divulgação/Uiliano Lucas)

Serviço

Onde: Museu Nacional da República

Quando: 14/05

Horário: 18h

Valor: Gratuito

*Sob supervisão de Fausto Carneiro