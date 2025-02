Musk reage à publicação sobre impeachment de Lula e Flávio Bolsonaro diz que ato será ‘histórico’ Secretário norte-americano reagiu com espanto a publicação com fotos das manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e promessa de uma onda de protestos contra Lula Brasília|Do Estadão Conteúdo 15/02/2025 - 09h57 (Atualizado em 15/02/2025 - 10h32 ) twitter

Elon Musk no gabinete presidencial, na Casa Branca Reprodução/Notícias ao Minuto

O chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, Elon Musk, compartilhou em sua conta oficial no X, rede social da qual é dono, a publicação de um usuário sobre a mobilização da direita brasileira na organização de atos de rua pelo impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O post do bilionário, que já soma 13,7 milhões de visualizações, foi compartilhado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro que tentam impulsionar o alcance das manifestações contra o atual governo.

Musk compartilhou a postagem de um usuário do X que faz menção a uma “onda nacional de protestos” em mais de 120 cidades brasileiras. As manifestações estão previstas para ocorrer no próximo dia 16.

De acordo com o autor do post, que acompanha fotos das manifestações de 2016 pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), “o movimento está ganhando tração pelo Brasil graças aos crescentes sinais de oposição ao governo (Lula)”.

A oposição ao governo passou a defender mais enfaticamente o impeachment de Lula em posts no X após a mais recente pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (14), que mostrou que o governo Lula tem 24% de aprovação e 41% de rejeição.

O autor do post original ainda afirmou que os manifestantes estão se organizando contra o que eles acreditam ser uma “erosão da democracia” no Brasil sob a liderança de Lula. Esse é o mesmo discurso que parlamentares bolsonaristas reproduziram em comitivas internacionais e no encontro nesta semana com o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca.

Ao republicar a postagem, Musk comentou “Wow”, em alusão à grandeza dos atos prometidos pela direita brasileira. No entanto, as mais recentes manifestações convocadas por políticos bolsonaristas, como a do início deste ano em apoio à posse do presidente norte-americano Donald Trump, não teve a tração prometida e atraíram poucas pessoas para as ruas em comparação a atos passados.

O post de Musk foi compartilhado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com um comentário de convocação dos seus apoiadores a estarem presentes na rua na data marcada para os atos. O parlamentar ainda comentou na publicação do secretário norte-americano que o dia 16 de março será histórico.

