Datafolha: 41% dos brasileiros reprovam governo Lula, maior índice dos mandatos dele Segundo a pesquisa, aprovação do presidente é de 24%, a menor já registrada nos seus governos Brasília|Do R7 14/02/2025 - 17h10 (Atualizado em 14/02/2025 - 19h30 )

Aprovação do governo Lula caiu ao pior patamar, segundo Datafolha Marcelo Camargo/Agência Brasil - 29.1.2025

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (14) sobre a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrou que 41% dos entrevistados reprovam a gestão dele, o que é o maior número já registrado pelo levantamento considerando as três passagens de Lula pela Presidência da República.

Ainda de acordo com a pesquisa, 24% dos eleitores do país aprovam a gestão dele. Segundo o levantamento, esse foi o menor índice dos três mandatos de Lula à frente do Palácio do Planalto.

Veja os números da avaliação do governo Lula:

Ótimo/bom: 24%

Regular: 32%

Ruim/péssimo: 41%

Não sabem: 2%

Para o levantamento, foram entrevistados 2.007 eleitores em 113 cidades. A pesquisa foi feita entre segunda (10) e terça-feira (11). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.