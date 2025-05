Lula lança programa voltado a ajudar agricultores familiares com recuperação de solo Plano, que teve um investimento inicial de R$ 42,8 milhões, tem por objetivo reduzir as desigualdades na produção rural Brasília|Do R7 24/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/05/2025 - 02h00 ) twitter

Programa será lançado neste sábado por Lula Marcelo Camargo/Agência Brasil - 23.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança neste sábado (24) o programa “Solo Vivo”, que busca recuperar o solo degradado para aumentar a produtividade e competitividade dos agricultores familiares. Segundo o governo federal, o plano, que teve um investimento inicial de R$ 42,8 milhões, tem por objetivo reduzir as desigualdades na produção rural.

Além da iniciativa, serão entregues máquinas agrícolas no Assentamento Santo Antonio da Fartura, e o IFMT (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso) vai fazer a análise do solo nos locais selecionados pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura.

O lançamento do programa, que ocorre em Campo Verde (MT), também conta com a presença dos ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; e dos Transportes, Renan Filho.

Mato Grosso, que será o estado piloto do programa, terá, inicialmente, 10 assentamentos beneficiados. Além de Campo Verde, serão feitas coletas e análise de solo em propriedades de Alto Araguaia, Poconé, Rosário Oeste, Barra do Bugres, São Félix do Araguaia, Matupá, Juína, Pontes e Lacerda e São José dos Quatro Marcos.

Correção do solo

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o trabalho de correção do solo será acompanhado em tempo real por meio de uma plataforma digital de gestão, chamada Operation Center, que permite monitorar a localização das máquinas, as atividades em andamento e o desempenho de cada operação no campo.

Nesta primeira etapa, que contempla propriedades com média de 10 a 15 hectares cada, equipes do Instituto Federal de Mato Grosso estarão empenhadas em fazer um diagnóstico detalhado e preciso da fertilidade dos solos nos assentamentos rurais do estado.

Além do trabalho de campo e laboratório, foi desenvolvido um curso online gratuito pelo IFMT. Segundo o Ministério da Agricultura, ao menos 180 pessoas já se inscreveram no workshop “Metodologia Solo Vivo: Da Coleta de Amostras à Análise de Solo”.

Setor rural

Em fevereiro, o governo federal lançou o Programa Desenrola Rural, voltado para a regularização de dívidas e a facilitação do acesso ao crédito para agricultores familiares e cooperativas do setor.

O objetivo é oferecer condições facilitadas para liquidação e renegociação de dívidas dos produtores, ampliar o acesso ao crédito pelo Pronaf e incentivar a recuperação de recursos da União e dos fundos constitucionais.

A renegociação pode ser feita por meio do portal Regularize, da PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), ou diretamente nos bancos públicos participantes, como Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. O Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) também está envolvido na implementação do programa.

