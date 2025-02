Nosso Meio estreia em Brasília com evento e apoio da Record Lançamento da plataforma reúne executivos e empresários para discutir inovação e mercado Brasília|Do R7 20/02/2025 - 11h25 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h25 ) twitter

Participantes do evento Record/Divulgação - 18.02.2025

O Distrito Federal ganhou um novo espaço para troca de conhecimento e conexões no setor de comunicação e negócios com a chegada do Nosso Meio.

O lançamento oficial da plataforma em Brasília ocorreu na última terça-feira (18), no B Hotel, durante um almoço-palestra que reuniu executivos, empresários e profissionais do setor.

Com o apoio da Record Brasília, o evento teve como destaque a palestra de Rodrigo Moccia, executivo da Ambev, que compartilhou insights sobre inovação, mercado e estratégias empresariais.

Além disso, foi lançada a primeira edição impressa do Nosso Meio focada no mercado brasiliense, reforçando o compromisso da plataforma com conteúdo qualificado e relacionamento.

Já consolidado no Nordeste, o Nosso Meio agora expande sua atuação para Brasília, ampliando seu impacto no cenário nacional e fomentando discussões relevantes para o desenvolvimento do setor. apoio da Record Brasília vem pelo compromisso com o fortalecimento da comunicação e do setor empresarial no Distrito Federal.