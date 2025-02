Veja como para indicar créditos do Nota Legal e não perder o prazo, que termina na sexta (24) Segundo o governo do DF, mais de 268 mil contribuintes já indicaram descontos no IPTU e IPVA Brasília|Do R7, com informações da Agência Brasília 23/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/01/2025 - 02h00 ) twitter

Créditos dão direito a abatimento em outros impostos Divulgação/Seec-DF/Arquivo

Os contribuintes do Distrito Federal têm até esta sexta-feira (24) para indicar os créditos do programa Nota Legal e receber descontos no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) ou IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana). O prazo inicial terminaria na segunda-feira (20), mas foi prorrogado devido a instabilidades no site.

A Seec-DF (Secretaria de Economia) reforça que o sistema segue sendo monitorado para evitar novos congestionamentos e garantir o atendimento aos contribuintes.

No entanto, o GDF recomenda que os contribuintes não deixem a indicação para a última hora. Segundo o secretário de Economia, Ney Ferraz, os técnicos da pasta identificaram um volume elevado de acessos no sistema, o que pode ter causado dificuldades de acesso. “Com a prorrogação, queremos assegurar que nenhum contribuinte seja prejudicado”, ressalta.

Até terça-feira, 268.309 contribuintes já haviam feito a indicação. “Esperamos, com esse prazo, um aumento no número de indicações. Já temos mais de R$ 56,1 milhões indicados para abatimento no IPVA e outros R$ 26 milhões indicados para abatimento no IPTU”, detalhou o secretário-executivo de Fazenda, Anderson Roepke.

Como indicar?

O contribuinte deve acessar o portal do programa para indicar os créditos. A concessão de crédito só pode ser feita em bens que estejam em nome do titular dos créditos.

Veja o passo a passo:

Acesse o portal oficial do Nota Legal. Clique na tarifa em que deseja aplicar os descontos. Digite os dados do imóvel ou veículo. Confirme a indicação no próprio portal.

Para quem não tem cadastro no Nota Legal, basta acessar o site e realizar a inscrição. Além disso, é possível acessar a página por meio do Gov.br.