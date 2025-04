‘Obrigação’: Presidente da Câmara Legislativa do DF condena ausência de deputados Cerca de 10 distritais compareceram na sessão desta terça; a presença de 14 é necessária para votação de projetos Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 29/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 29/04/2025 - 18h08 ) twitter

Wellington Luiz condenou a falta de presença de distritais durante sessão Reprodução/Agência CLDF - 29.04.2025

O presidente da CLDF (Câmara Legislativa do DF) , deputado distrital Wellignton Luiz (MDB) , reclamou da ausência de parlamentares em plenário quando encerrou a sessão desta terça-feira (29) por falta de quórum. “É uma situação que não é de agora. A gente precisa mesmo trazer essa discussão, isso é uma obrigação nossa”, declara.

As votações da Casa acontecem durante as sessões deliberativas nas terças e quarta. A quantidade mínima de deputados para que os projetos sejam votados é de três quintos dos 24 parlamentares, ou seja, 14. Na sessão desta terça, cerca de 10 distritais estavam presentes em plenário.

Durante a sessão, o presidente chegou a convocar os outros deputados a comparecerem, mas ao final das deliberações, o quórum não estava completo. A situação foi questionada por Dayse Amarílio (PSB), que pontuou que o andamento das votações é atrasado pela falta de presença dos colegas.

“É muito ruim a gente ter projetos tão importantes, inclusive para o mês de maio, projetos que tem datas para serem apreciados para que a gente possa fazer entregas em datas de comemoração, e a gente não consegue votar”, desabafou.

O líder do governo, deputado Hermeto (MDB) também reclamou da falta de presenças, mas pontuou que desta vez, as ausências estão justificadas, já que quatro deputados estão de atestado — Rogério Morro da Cruz (PRD), Daniel Donizet (MDB), Joaquim Roriz Neto (PL) e Ricardo Vale (PT) — e três participavam do evento de federação do PP e do União Brasil — Pastor Daniel de Castro (PP), Pepa (PP) e Eduardo Pedrosa (PP).

De acordo com a pauta prevista para esta terça, os deputados distritais deviam votar sobre o Programa Material de Construção, o auxílio cheque moradia, programas de educação e sobre o regimento interno da Casa.

“Amanhã estaremos aqui novamente e esperamos que aqueles que possam, venham também, para que a gente possa votar importantes projetos que dizem respeito aos interesses da sociedade”, concluiu o presidente ao encerrar a sessão. A próxima sessão está prevista para às 15h desta quarta-feira (30).

