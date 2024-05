Brasília |Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

ONG que criou o Hospital da Criança de Brasília, Abrace completa 38 anos Movimento de apoio criado por pais de pacientes com câncer zerou o abandono nos tratamentos do DF

Alto contraste

A+

A-

Abrace zerou fila de abandono em tratamento de câncer infantil (Pedro Ventura/Agência Brasília./Pedro Ventura/Agência Brasília.)

A Abrace (Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias) completa 38 anos de história. Criada em 1986, a ONG oferece assistência social a crianças e adolescente com câncer e nasceu da mobilização de nove pais e mães de crianças diagnosticadas com a doença, reunidas no Hospital de Base onde os filhos recebiam tratamento.

As famílias então decidiram se unir e se mobilizar para ajudar quem recebia o tratamento e tinha menos condições financeiras para conseguir concluir o tempo de tratamento. No entanto, o que começou com nove pais, cresceu em solidariedade e alcançou toda a sociedade do DF, que arrecadou recursos para construir o Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB), inaugurado em novembro de 2011.

Presidente da Abrace, Alexandre Freire de Alarcão, destaca que nesses anos “de muita luta temos muito que comemorar, a principal delas é a diminuição do abandono do tratamento”. Segundo dados da Abrace, o abandono dos tratamentos caiu de 28% para 0%. Os dados também indicam o aumento do índice de cura de 50% para 70% dos pacientes.

“Alcançamos esses resultados porque tivemos a ajuda da comunidade do Distrito Federal, sem isso, nada disso seria possível. E com esse apoio, a Abrace alcançou um sonho antigo de ter um hospital humanizado em Brasília para o tratamento de câncer infantojuvenil, o Hospital da Criança de Brasília José Alencar, que é referência em pediatria no SUS”, afirma.

Publicidade

O presidente da instituição acrescenta que recentemente o hospital também comprou uma ressonância magnética, “o único aparelho do DF voltado somente para crianças, entregue ano passado e que tem acelerado os diagnósticos, e assim, aumentado o índice de cura”.

“Porque sabemos que o câncer infantil é uma luta contra o tempo, a doença é muito devastadora no corpo de uma criança, o diagnóstico rápido e preciso ainda é a melhor forma de combate contra a doença, que destroem famílias em todo o Brasil e no mundo”, disse.

Publicidade

Alexandre destaca que o “objetivo da Abrace é a cada ano melhorar e aperfeiçoar a sua assistência, oferecendo todos os recursos possíveis para que possamos atender as famílias que precisam de nós”. “Somos gratos pelo reconhecimento que tivemos pelo nosso trabalho, com o prêmio de Melhor ONG dos DF e das 100 Melhores do país, em 2023. Apesar disso, sabemos que ainda temos muita luta pela frente e muitos caminhos a percorrer.”

Mais de 29 mil atendimentos

Apenas em março deste ano, o HCB realizou mais de 47,9 mil atendimentos, sendo 6,5 mil consultas. Ao todo, foram 53 mil exames laboratoriais realizados, 911 ultrassons, 176 sessões de hemodiálise, 667 tomografias, e 1,6 mil Raios X. Também foram realizadas no hospital 343 cirurgias e quase cinco mil internações em UTI.