Oposição critica visita de Lula a Cristina Kirchner em prisão domiciliar

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS), criticou, nesta quarta-feira (2), a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, condenada por corrupção e atualmente em prisão domiciliar.

O encontro, conforme apurou o R7, vai acontecer na tarde da quinta-feira (3), quando Lula chega a Buenos Aires para a 66ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul. O petista deve visitar a aliada depois da reunião do bloco.

Conforme Zucco, a visita “representa um péssimo simbolismo para o Brasil”. “Mais uma vez, o governo brasileiro opta por se solidarizar com líderes condenados, em vez de se aliar a boas práticas e ao respeito às instituições”, afirmou Zucco.

Kirchner foi condenada a seis anos de prisão, por irregularidades em contratos de obras rodoviárias firmados enquanto presidiu a Argentina, entre 2007 e 2015.

Peronista, ela é aliada histórica de Lula e do PT e uma das principais vozes de oposição ao atual presidente argentino, o ultraliberal Javier Milei.

Para o líder da oposição, a “postura” de Lula, “além de envergonhar o Brasil diante do mundo, reafirma a total desconexão deste governo com os valores da ética, da moralidade e da boa governança”.

A visita de Lula a peronista foi autorizada pela Justiça argentina hoje. Segundo o jornal La Nación, o pedido de autorização foi apresentado pelo advogado de Cristina aos juízes do Tribunal Oral Federal nº 2.

