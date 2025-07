Em viagem à Argentina, Lula vai visitar Cristina Kirchner em prisão domiciliar Ela foi condenada a seis anos de prisão, por irregularidades enquanto foi presidente; é uma das principais vozes de oposição a Milei Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 02/07/2025 - 15h13 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h42 ) twitter

Justiça argentina autorizou visita de Lula a Kirchner Ricardo Stuckert/PR - 3.8.2010

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai visitar a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, em prisão domiciliar desde junho. O R7 apurou que o encontro deve ocorrer nesta quinta-feira (3). Lula chega a Buenos Aires nesta tarde, para a 66ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul. O petista deve visitar a aliada depois da reunião do bloco. A Secretaria de Comunicação da presidência da República confirmou a informação.

Kirchner foi condenada a seis anos de prisão, por irregularidades em contratos de obras rodoviárias firmados enquanto presidiu a Argentina, entre 2007 e 2015.

Peronista, ela é aliada histórica de Lula e do PT e uma das principais vozes de oposição ao atual presidente argentino, o ultraliberal Javier Milei.

A possibilidade de o brasileiro visitá-la era veiculada há dias. Mais cedo nesta quarta-feira (2), a Justiça argentina autorizou a ida de Lula ao apartamento de Kirchner, em Buenos Aires.

É a primeira visita do petista à Argentina desde a posse de Milei, em dezembro de 2023.

Condenação

Em junho deste ano, a Suprema Corte de Justiça da Argentina determinou a prisão da ex-presidente, após os três juízes do Tribunal Oral Federal nº 2 rejeitarem por unanimidade um recurso de anulação da condenação.

Por ter 72 anos, a Justiça determinou que ela cumprisse a pena em regime de prisão domiciliar. Além da condenação, Kirchner não pode ocupar cargos públicos.

À época da decisão, Lula manifestou solidariedade à ex-presidente pelas redes sociais.

“Telefonei hoje no final da tarde para a companheira Cristina Kirchner e manifestei toda a minha solidariedade. Falei da importância de que se mantenha firme neste momento difícil. Notei, com satisfação, a maneira serena e determinada com que Cristina encara essa situação adversa e o quanto está determinada a seguir lutando”, escreveu o brasileiro, em 11 de junho deste ano.

