Oposição critica decisão de Zanin em negar habeas corpus a presos do 8/1

O ministro Cristiano Zanin, do STF, negou pedido para que investigados no 8/1 fossem para prisão domiciliar Rosinei Coutinho/SCO/STF (Arquivo)

Deputados de oposição na Câmara lamentaram decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), em negar o pedido de habeas corpus coletivo apresentado pelo grupo em favor de investigados do 8 de Janeiro que estão presos.

A posição foi confirmada em nota, divulgada nesta sexta-feira (4). O comunicado foi assinado pelo líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS). Entre os pontos, o parlamentar também insistiu no projeto de anistia aos envolvidos no 8/1.

“Seguiremos trabalhando em busca de Justiça e avançando na pauta da Anistia”, diz trecho da nota. Para pautar o projeto, deputados seguem em coleta de assinaturas. Até o momento, foi indicado apoio de 173 parlamentares.

O comunicado veio após o ministro Cristiano Zanin negar a solicitação de que investigados no 8 de janeiro que ainda não foram condenados possam cumprir prisão domiciliar, em vez de aguardarem pelo julgamento em prisão preventiva.

