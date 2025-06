Oposição pede investigação sobre Erika Hilton por polêmica com maquiadores Deputados acionaram MPF e Conselho de Ética da Câmara; parlamentar nega irregularidades Brasília|Do R7 24/06/2025 - 16h58 (Atualizado em 24/06/2025 - 17h19 ) twitter

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) é alvo de um pedido da oposição para investigação de contratações no gabinete Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 07.05.2025

A oposição ao governo na Câmara pediu investigações contra a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) pela polêmica envolvendo a contratação de maquiadores. Os pedidos foram oficializados nesta terça-feira (24) e acionam o MPF (Ministério Público Federal) e o Conselho de Ética da Câmara.

A representação feita à Justiça pede uma avaliação para confirmar se houve improbidade administrativa por parte da deputada e dos dois citados, os secretários parlamentares Ronaldo Hass e Índy da Rocha.

Como justificativa, o pedido destaca publicações em redes sociais que mostram registros de maquiagens e questiona os salários recebidos na Câmara, de R$ 2 mil e R$ 9 mil.

Em outra frente, o deputado estadual Guto Zacarias (União-SP) acionou a PGR (Procuradoria-Geral da República), também questionando improbidade administrativa nas contratações.

As ações foram protocoladas após matérias apontarem que dois maquiadores fazem parte dos assessores de gabinete, custeados pelo mandato. Eles estão entre os 14 nomes na equipe da deputada. Por regra, ela tem direito a 25 secretários para assessoria do cargo político.

A deputada nega que as contratações tenham sido feitas com fim pessoal e diz que os dois citados atuam como secretários parlamentares, desempenhando funções ligadas ao gabinete. Entre exemplos, a parlamentar cita atuação em comissões e audiências, produção de relatórios, preparação de briefings, diálogo com a população e acompanhamento de agenda em Brasília e durante viagens.

Erika também confirma que ambos são maquiadores e argumenta que isso não impede desempenho de outras atividades do gabinete.

“O que eu tenho são dois secretários parlamentares que, todos os dias, estão comigo e me assessoram em comissões e audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam meus briefings, dialogam diretamente com a população e prestam um serviço incrível me acompanhando nas minhas agendas em São Paulo, em Brasília, nos interiores e no exterior”, diz.

Entenda o caso

Matérias jornalísticas apontaram que a deputada tem dois maquiadores contratados com salário da Câmara. Índy Montiel e Ronaldo Hass, que costumam maquiar a parlamentar, possuem cargos de comissão.

Ronaldo aparece nos registros da Câmara desde maio de 2024. Em maio, ele recebeu R$ 9.678,22 bruto de salário. Já, Índy foi contrato em dezembro do ano passado e em maio recebeu R$ 2.126,59. Ambos compartilharam registros de maquiagens da deputada por redes sociais.

