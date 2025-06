Erika Hilton nega contratação indevida de maquiadores com verba de gabinete na Câmara Deputada diz se tratar de assessores que ocasionalmente a maquiam: ‘Se não fizessem, continuariam sendo meus secretários’ Brasília|Do R7 24/06/2025 - 13h31 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h43 ) twitter

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) defende que contratações são ligadas às atividades do gabinete Mário Agra/Câmara dos Deputados - 26/03/2024

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) se defendeu das acusações de ter contratado maquiadores pessoais com verba de gabinete e afirmou, nesta terça-feira (24), que os dois funcionários desempenham atividades como assessores parlamentares.

Erika argumentou que as funções diárias dos dois são voltadas às atividades de gabinete. Entre exemplos, a deputada cita atuação em comissões e audiências, ajuda para produzir relatórios, preparação de briefings, diálogo com a população e acompanhamento de agenda em Brasília e durante viagens.

A deputada também destacou que ambos são maquiadores, e que isso não impede desempenho de outras atividades do gabinete. Ela também afirma que a atuação não foi o que motivou a contratação de funcionários.

“O que eu tenho são dois secretários parlamentares que, todos os dias, estão comigo e me assessoram em comissões e audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam meus briefings, dialogam diretamente com a população e prestam um serviço incrível me acompanhando nas minhas agendas em São Paulo, em Brasília, nos interiores e no exterior”, diz.

‌



Entenda o caso

A resposta da deputada vem após matérias jornalísticas apontarem que a deputada tem dois maquiadores contratados com salário da Câmara. Índy Montiel e Ronaldo Hass, que costumam maquiar a parlamentar, possuem cargos de comissão.

Ronaldo aparece nos registros da Câmara desde maio de 2024. Em maio, ele recebeu R$ 9.678,22 bruto de salário. Já, Índy foi contrato em dezembro do ano passado e em maio recebeu R$ 2.126,59. Ambos compartilharam registros de maquiagens da deputada por redes sociais.

‌



Eles somam ao total de 14 assistentes pagos pelo mandato da deputada. O cargo parlamentar permite que Erika contrate até 25 secretários.

