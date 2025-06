Relembre acidentes no mesmo vulcão em que brasileira perdeu a vida Pelas redes sociais, familiares lamentaram morte de Juliana Marins após quatro dias de buscas Internacional|Do R7 24/06/2025 - 12h16 (Atualizado em 24/06/2025 - 12h24 ) twitter

Juliana Marins desapareceu no sábado após sofrer uma queda durante uma trilha Reprodução/Instagram/@resgatejulianamarins - 24.6.2025

Familiares da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, confirmaram nesta terça-feira (24) que ela foi encontrada morta pelas equipes de resgate.

No entanto, esse não foi o primeiro acidente registrado no Monte Rinjani, na Indonésia. Entre os casos mais recentes, está a morte de um montanhista da Malásia, em maio deste ano. Ao todo, outras cinco mortes foram registradas nos últimos cinco anos (veja mais abaixo).

Segundo as equipes locais, o resgate da brasileira foi dificultado pelo terreno íngreme e pelas condições climáticas adversas dos últimos dias.

O Monte Rinjani é o segundo vulcão mais alto da Indonésia, com 3.726 metros de altitude. Ele é conhecido pelas trilhas desafiadoras, que incluem trechos junto a penhascos e solo arenoso — fatores que aumentam o risco de quedas.

Acidentes

Entre as vítimas, estão escaladores da Malásia, Portugal e Indonésia.

2021

Dezembro: Um homem de 26 anos, natural da Indonésia, morreu ao cair de um desfiladeiro de 100 metros de profundidade enquanto subia o monte.

2022

Agosto: Um escalador português, de 37 anos, morreu após cair de um penhasco no cume do Monte Rinjani. Segundo a imprensa local, ele teria se desequilibrado ao tentar tirar uma selfie na beira do desfiladeiro.

2024

Junho: Uma turista suíça morreu após despencar de uma trilha na região de Sembalun, East Lombok. Conforme relatos da época, ela teria se arriscado por uma rota ilegal.

Uma turista suíça morreu após despencar de uma trilha na região de Sembalun, East Lombok. Conforme relatos da época, ela teria se arriscado por uma rota ilegal. Setembro: Um homem de Jacarta, capital da Indonésia, desapareceu após cair de um desfiladeiro no Monte Rinjani. O corpo só foi localizado com o uso de drones equipados com câmeras térmicas — ele estava a centenas de metros de profundidade.

Um homem de Jacarta, capital da Indonésia, desapareceu após cair de um desfiladeiro no Monte Rinjani. O corpo só foi localizado com o uso de drones equipados com câmeras térmicas — ele estava a centenas de metros de profundidade. Outubro: Um alpinista irlandês caiu de um precipício de cerca de 200 metros enquanto caminhava em direção ao topo do monte. Ele foi resgatado com ferimentos leves.

2025

Maio: No caso mais recente antes da brasileira, um montanhista de 57 anos, da Malásia, morreu ao cair enquanto descia do Monte Rinjani. Segundo a imprensa internacional, ele despencou em um desfiladeiro com cerca de 80 a 100 metros de profundidade.

Caso Juliana

Juliana estava desaparecida desde a madrugada de sábado (21), após sofrer uma queda de cerca de 300 metros enquanto fazia uma trilha acompanhada por uma empresa de turismo. Ela chegou a ser localizada por turistas com o uso de um drone, mas ainda não foi alcançada pelas equipes de resgate.

A última imagem confirmada de Juliana foi registrada por turistas por volta das 17h30 de sábado (21), no horário local, com o uso de um drone. A família reforça que essas imagens são autênticas.

