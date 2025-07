Pagamento da 5ª parcela do Pé-de-Meia começa nesta segunda-feira (28) Pagamentos são feitos conforme o mês de nascimento e beneficiam alunos com frequência mínima de 80% nas aulas Brasília|Do R7, em Brasília 28/07/2025 - 13h21 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Início do pagamento da 5ª parcela do programa Pé-de-Meia para estudantes do ensino médio da rede pública, a partir de 28 de julho.

Valor de R$ 200 é concedido a alunos com frequência mínima de 80% nas aulas e será depositado até 4 de agosto.

Pagamentos são realizados de acordo com o mês de nascimento dos estudantes.

Programa visa garantir a permanência dos jovens na escola e combater a evasão escolar. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Programa foi criado para combater evasão escolar Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estudantes do ensino médio da rede pública começam a receber, a partir desta segunda-feira (28), a quinta parcela do programa Pé-de-Meia em 2025.

O valor de R$ 200 é referente à assiduidade nas aulas e será depositado até o dia 4 de agosto, de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários.

Os pagamentos ocorrerão da seguinte forma:

• Nascidos em janeiro e fevereiro: 28 de julho

‌



• Março e abril: 29 de julho

• Maio e junho: 30 de julho

‌



• Julho e agosto: 31 de julho

• Setembro e outubro: 1º de agosto

‌



• Novembro e dezembro: 4 de agosto

O benefício é liberado para estudantes com pelo menos 80% de frequência nas aulas. O valor entra automaticamente em uma conta digital da Caixa Econômica Federal aberta em nome do contemplado.

Para os menores de 18 anos que ainda não têm permissão para movimentar a conta via o aplicativo Caixa Tem, é preciso que um responsável legal autorize o acesso.

Essa autorização pode ser feita diretamente no aplicativo por pais ou mães, ou presencialmente em uma agência da Caixa por outros responsáveis. Já os estudantes com 18 anos ou mais terão o valor disponível sem restrições.

Sobre o Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro voltado a estudantes do ensino médio da rede pública. O objetivo é garantir a permanência dos jovens na escola, combater a evasão escolar e diminuir as desigualdades sociais por meio da educação.

Ao longo do ensino médio, o valor acumulado por aluno pode chegar a R$ 9.200, desde que sejam cumpridas as condições estabelecidas de frequência e de desempenho.

A execução do programa conta com a colaboração de estados, municípios e do Distrito Federal, responsáveis por repassar ao MEC (Ministério da Educação) os dados dos estudantes aptos a receber o benefício.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp