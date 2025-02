Pai é preso por abusar de filha de seis anos no Entorno do DF; veja sinais de alerta em crianças Mãe da criança descobriu do abuso ao dar banho na filha, depois dela ter passado fim de semana na casa do pai Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 18/02/2025 - 10h45 (Atualizado em 18/02/2025 - 12h26 ) twitter

Homem foi preso nesta segunda-feira PCGO/Divulgação - 1

Um homem foi preso em Luziânia, Entorno do Distrito Federal, nesta segunda-feira (17) por abusar da própria filha de seis anos de idade. A denúncia foi registrada pela mãe da criança que descobriu o abuso enquanto dava banho na filha depois dela ter passado o fim de semana na casa do pai. A mãe teve um relacionamento com o homem que durou seis anos, mas eles se separaram quando ela estava grávida da criança. Desde então eles compartilhavam a guarda da filha.

No último fim de semana, a menina passou com o pai e voltou para a casa da mãe no domingo (16). Quando a mulher foi dar banho na criança, ela percebeu um comportamento diferente e questionou o que havia acontecido. A menina demonstrou nervosismo e começou a chorar.

Depois da insistência da mãe, ela revelou ter sofrido abusos enquanto estava sob os cuidados do pai. A mãe gravou a conversa da filha e precisou de medicamentos para se acalmar antes de procurar ajuda.

Pela manhã, ela foi até a delegacia para formalizar a denúncia e apresentar os registros em áudio. A criança passou por escuta especializada, conduzida por profissionais capacitados, momento em que novamente relatou os abusos realizados pelo pai.

Diante da situação de flagrante, uma equipe da Delegacia da Criança e do Adolescente de Luziânia iniciou as diligências e prenderam o suspeito enquanto ele estava em casa.

Fique atento

Em caso de suspeita de abuso sexual é importante ter um olhar cuidado e atento ao comportamento das crianças e adolescentes. Veja sinais de alerta:

Mudanças bruscas e inexplicáveis de comportamento;

Mudanças súbitas de humor, comportamentos regressivos e/ou agressivos;

Sonolência excessiva, perda ou excesso de apetite;

Baixa autoestima, insegurança e comportamento sexuais inadequados para a idade;

Busca por isolamento;

Lesões, hematomas e outros machucados em explicação pelo corpo;

Fugas de casa e evasão escolar; e

Medo de adultos estranhos, de escuro, de ficar sozinho e de ser deixado com alguém específico.

Como denunciar

As ocorrências podem ser registradas na Delegacia Eletrônica ( veja link );

); Nos telefone 197 , opção zero;

, opção zero; Pelo telefone da Polícia Militar - 190 ; e

; e Pelo Disque 100.