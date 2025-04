Parlamentares do PL e familiares de presos do 8/1 avaliam greve de fome para pressionar Motta Presidente da Câmara tem novo encontro agendado com líder do PL na próxima semana Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 24/04/2025 - 21h27 (Atualizado em 24/04/2025 - 21h55 ) twitter

O líder do PL na Câmara dos Deputados, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 09/04/2025

Após o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) fazer nove dias de greve de fome para tentar parar o processo que pode cassar seu mandato, parlamentares do PL avaliam iniciar um jejum com familiares dos presos do 8 de janeiro para pressionar a votação do projeto que anistia os atos extremistas.

A informação foi dita pelo líder do partido na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), após encontro com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), na noite desta quinta-feira (24).

“Nós temos muita gente querendo, por conta da solução do deputado Glauber Braga da greve de fome, familiares, deputados, inclusive senadores, me procuraram hoje propondo a mesma coisa. Eu espero que não seja necessário”, declarou Cavalcante.

Na segunda-feira (28), ele tem um novo encontro agendado com Motta para tratar novamente sobre o assunto. A ideia é tentar chegar a um consenso sobre um novo relatório. Mais cedo, Motta anunciou que adiaria a apreciação da urgência e do mérito do texto até que haja consenso. A oposição então anunciou a retomada da obstrução da pauta das comissões e do plenário.

‌



Caso o encontro com Motta na segunda não traga boas notícias ao partido, a greve de fome seria uma segunda opção na escalada em prol da apreciação da matéria.

“Não nos furtaremos a tomar nenhum tipo de decisão política seja ela qual for necessária. Queremos o equilíbrio necessário. Hoje, fui procurado por senadores que estão dispostos a se somarem com deputados porque familiares estão pressionando esses senadores para que a gente faça uma greve de fome se for necessária”, continuou o líder.

‌



Alguns dos senadores, segundo o deputado, são Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES). Conforme o líder, os parlamentares e familiares estão esperando apenas um “comando de liderança”.

A possibilidade de um acordo entorno de um projeto mais “brando” também foi levada por Sóstenes a Motta. O líder do PL diz já ter um “esboço” diferente do relatório elaborado pelo deputado Rodrigo Valadares (União-SE). A ideia é contemplar apenas os presos e condenados que estiveram pessoalmente nos atos do 8 de janeiro.

‌



Já o parecer de Valadares não cria um lapso temporal exclusivo para 8 de janeiro, mas inclui “atos correlatos” que aconteceram antes ou depois das ações extremistas. Agora, porém, Sóstenes alega que trabalha em um “esboço” para tratar apenas o 8 de janeiro.

