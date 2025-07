‘Pavão’ e ‘deputado reborn’: parlamentares discutem, e polícia intervém no plenário Deputados discutiram durante votação do projeto sobre licenciamento ambiental Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 17/07/2025 - 21h23 (Atualizado em 17/07/2025 - 21h23 ) twitter

(Da esq. p/ a dir.) Os deputados federais Célia Xakriabá e Kim Kataguiri trocaram ofensas no plenário Bruno Spada e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados /Montagem: R7 - 16/07/2025

Durante votação do projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental no Brasil, na Câmara, os deputados federais Kim Kataguiri (União-SP) e Célia Xakriabá (PSOL-MG) bateram-boca e o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), pediu que a polícia legislativa atuasse para conter os ânimos.

O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (17). A discussão começou quando Kataguiri, a favor do projeto, disse que os indígenas receberam picapes, gados e dinheiro em troca do impacto causado pela Usina de Belo Monte (PA).

“Como é que transformar tribo indígena em latifúndio ajuda a compensar impacto ambiental? Não ajuda, gente, isso é dinheiro indo para o bolso dessas pessoas”, disse o deputado.

Então Célia, que é contra a proposta, chamou Kataguiri de “deputado estrangeira” e “deputado reborn”, alegando que ele não tinha o direito de criticar os povos originários.

‌



“Essa pessoa deputado estrangeira, deputado reborn que acabou de falar, sequer tem direito de falar sobre a questão indígena. […] O senhor não sabe da história, então o senhor fique quieto”, reclamou a parlamentar do PSOL.

Em seguida, Kataguiri respondeu a Xakriabá, chamando-a de “cosplay de pavão”, em referência aos trajes típicos usados pela parlamentar na ocasião.

‌



“Estrangeiro e ali próximo de onde estão meus ancestrais é (sic.) o pavão, que é um animal lá da Ásia. Não tem nada a ver com tribo indígena do Brasil, mas tem gente que parece que gosta de fazer cosplay”, afirmou.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) também se envolveu na discussão chamando a deputada, de forma indireta, de “pavão misterioso”.

‌



Ele perguntou à Célia se o cocar exige licenciamento ambiental. Então, o bate-boca se intensificou, com empurra-empurra no plenário.

Por fim, a sessão foi interrompida por um momento até que a polícia legislativa entrasse no plenário. Nesta tarde, Célia disse que vai acionar o Ministério Público Federal e o Conselho de Ética da Câmara contra Kataguiri por “violência política de gênero” e “racismo”.

Já Kataguiri alega que a acusação de racismo não faz sentido porque ele foi chamado de “deputado estrangeiro” pela parlamentar. O deputado é brasileiro e descendente de japoneses.

