Amazônia está no centro do debate global sobre o clima na COP30 Evento da RECORD Brasília discute caminhos rumo à COP30 e reforça papel estratégico da floresta Brasília|Do R7, em Brasília 17/07/2025 - 21h05 (Atualizado em 17/07/2025 - 21h06 )

COP30 será chance histórica para Brasil apresentar ao mundo a importância da Amazônia Juliana Pesqueira/Amazônia Real-65 - 08.10.2023

A Amazônia representa muito mais do que um patrimônio natural do Brasil. É um dos principais reguladores climáticos do planeta, essencial para o equilíbrio das chuvas, a absorção de carbono e a preservação da biodiversidade.

Diante da intensificação da crise climática, torna-se impossível pensar em soluções sustentáveis sem reconhecer a floresta como protagonista das estratégias globais de preservação e desenvolvimento.

A COP30, prevista para ocorrer em Belém do Pará em 2025, será uma oportunidade histórica para o Brasil apresentar ao mundo a importância da Amazônia e sua capacidade de liderar a transição ecológica mundial.

O encontro reunirá lideranças internacionais para estabelecer metas e ações concretas de enfrentamento às mudanças climáticas, colocando a floresta no centro das decisões — não apenas como símbolo ambiental, mas como agente ativo na busca por soluções climáticas inovadoras.

Mais do que conservar, o desafio está em valorizar a Amazônia de forma sustentável, com políticas públicas eficazes, incentivo à bioeconomia, investimento em ciência e inovação, e respeito às comunidades tradicionais.

A integração entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental deve posicionar a floresta como eixo estruturante de um novo modelo de futuro, mais justo e equilibrado.

RECORD na COP30

Com o objetivo de aprofundar essa discussão e mobilizar a sociedade em torno da agenda climática, a RECORD Brasília promove, no dia 25 de julho (quinta-feira), das 8h às 12h, o evento “Caminhos para a COP30”, em parceria com a Embratur.

A atividade ocorrerá no Instituto IDP, na Asa Sul, em Brasília, e contará com a presença de especialistas, representantes de empresas e lideranças dedicadas à construção de soluções sustentáveis para o Brasil e o mundo.

A participação é gratuita, com emissão de certificado (4h), e as inscrições estão abertas pelo site: cop30.recordbrasilia.com.br.

A iniciativa busca reforçar o papel da Amazônia como elemento-chave na agenda climática global e ampliar o engajamento da sociedade no enfrentamento à emergência ambiental.

