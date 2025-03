PF destrói três aeronaves usadas pelo crime organizado no tráfico de drogas no AM Além disso, corporação também inutilizou 4.000 litros de combustível de aviação ilegal, impedindo o uso para atividades criminosas Brasília|Do R7, em Brasília 06/03/2025 - 08h32 (Atualizado em 06/03/2025 - 08h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem foi preso com fuzil e pistola de uso restrito Divulgação/Polícia Federal/Arquivo

A FICCO/AM (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas) destruiu, entre esta segunda-feira (3) e quarta-feira (5), duas aeronaves e um avião monomotor de asa fixa utilizados por organizações criminosas para o transporte de drogas. Além das apreensões, um dos pilotos dos helicópteros foi preso em flagrante enquanto transportava 250 quilos de drogas vindas do Peru, um fuzil e uma pistola de uso restrito. O preso foi autuado e encaminhado para os procedimentos legais.

A operação também resultou na identificação e mapeamento de três pistas de pouso clandestinas e na apreensão de aproximadamente 4.000 litros de combustível de aviação ilegal. “A FICCO/AM monitora continuamente o modal aéreo utilizado pelo tráfico de drogas e reforça seu compromisso no enfrentamento direto dessas atividades ilícitas. As forças de segurança seguirão atuando de forma integrada e rigorosa para desarticular organizações criminosas e garantir maior segurança à população”, diz o grupo.

Operação aconteceu entre os dias 3 e 5 de março Divulgação/Polícia Federal/Arquivo

As ações contaram com o apoio da Força Aérea Brasileira, do Batalhão de Aviação do Exército e da equipe operacional da Companhia de Operações Especiais.

Ação também resultou na identificação e mapeamento de três pistas Divulgação/Polícia Federal/Arquivo

FICCO

Em mais uma ação de cooperação entre os órgãos de segurança pública, a FICCO/AM é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. O objetivo da força-tarefa é integrar esforços no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta.