PF intima Bolsonaro a depor em inquérito sobre suposta obstrução de Justiça por Zambelli Bolsonaro já vai depor nesta quinta no processo por obstrução de Justiça do qual seu filho Eduardo responde Brasília|Do R7 05/06/2025 - 13h55 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PF intima Bolsonaro a depor em inquérito sobre suposta obstrução de Justiça por Zambelli Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a depor nesta quinta-feira (5) no inquérito sobre suposta coação e obstrução de Justiça por parte da deputada federal Carla Zambelli (PL).

Bolsonaro já vai depor nesta quinta no processo por obstrução de Justiça do qual seu filho Eduardo responde.

O inquérito foi aberto na quarta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes para investigar a suposta prática dos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa por parte da deputada federal Carla Zambelli.

Ele considerou que Zambelli fugiu do Brasil para evitar ser presa após ser condenada pelo STF a dez anos de reclusão pela invasão a sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Além disso, Moraes destacou que a deputada pretende atentar contra a democracia brasileira no exterior.

‌



O ministro também mandou a Polícia Federal monitorar eventuais conteúdos postados nas redes sociais de Carla Zambelli. Além disso, a corporação deve, no prazo de dez dias, ouvir o depoimento da parlamentar.

Na decisão, o ministro mandou o Banco Central informar, detalhadamente, os valores e os remetentes de PIX para Zambelli nos últimos 30 dias. Como ela está fora do país, ela pode fazer os esclarecimentos por escrito.

‌



Ordem de prisão

Diante da notícia de que Zambelli havia deixado o país, Moraes decretou a prisão preventiva da parlamentar nesta quarta.

Segundo ele, “após a sua condenação, com a fuga do distrito da culpa, a ré [Zambelli] declarou que pretende insistir nas condutas criminosas, para tentar descredibilizar as instituições brasileiras e atacar o próprio Estado Democrático de Direito, o que justifica, plenamente, a decretação de sua prisão preventiva”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp